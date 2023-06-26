拜登：瓦格纳兵变是俄内部争斗 美国及盟友"没有参与"

美国/俄罗斯/瓦格纳兵变

美国总统拜登周一(6月26日）首次公开评论俄罗斯雇佣兵叛变事件，拜登强调这是俄罗斯内部斗争的一部分，美国及西方与此事件"毫无关联"；拜登并指目前(就瓦格纳兵变）得出明确结论"尚为时过早”。美国国务院发言人提醒非洲："瓦格纳每进入一个国家，死亡和破坏就会随之而来。”

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法新社消息，拜登周一在白宫明确表示，(俄罗斯雇佣军集团瓦格纳兵变）“我们没有参与其中"，拜登并特别暗指北约称，"我们与这些事件毫无关联"。拜登补充说，“这是俄罗斯的内部问题。”

俄罗斯发生瓦格纳兵变后，拜登透过视频会议与主要盟友进行了交谈，以确保各国间达成共识，并协调应对措施。拜登称，美国及盟友一致认为，必须确保我们不给普京任何借口，把事情归咎于西方和北约。

拜登还表示，目前对瓦格纳集团兵变做出明确的结论"为时尚早"，西方各国保持“充分的协调沟通”非常重要，拜登上周六与多国元首和政府首脑通电话，他表示周一会再次与各国领导人磋商。

拜登25日曾与乌克兰总统泽连斯基通话，并预计26日晚些时候或27日上午再次与泽连斯基通话，以确保双方"意见一致"。拜登向泽连斯基表明，无论俄罗斯发生什么事情，美国都会继续支持乌克兰的防卫、主权及领土完整。

另外，美国国务院也在周一表示，俄罗斯雇佣军瓦格纳集团兵变失败表明，一些非洲国家与雇佣军组织合作存在风险。美国国务院发言人米勒向媒体表示：“我们过去曾公开或私下向这些国家传达过这样的信息，瓦格纳每进入一个国家，死亡和破坏就会随之而来。”

米勒并称，美国驻莫斯科大使上周末就直接联系了俄罗斯当局，向俄方保证美国“没有参与”瓦格纳兵变。

米勒说，美国驻莫斯科大使特雷西以及与俄罗斯驻华盛顿大使馆联系的美国官员上周六都一再表示，“美国过去没有、以后也不会参与”这类事件。

米勒说，美国驻莫斯科大使特雷西及美国官员们表示，希望俄罗斯履行其保护美国驻莫斯科大使馆及外交人员的义务。

此前，俄罗斯外长拉夫罗夫曾表示，俄罗斯安全部门正在调查西方国家的安全部门"是否介入叛变事件"。

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