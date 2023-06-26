日本对俄罗斯更改二战结束日名称表示“十分遗憾”

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日本内阁官房长官松野博一6月26日在记者会上表示，俄罗斯总统普京在一项法案中签字，将“第二次世界大战结束日”的9月3日更改为“对日本军国主义战争胜利日和第二次世界大战结束日（1945年）”日本对此表示“十分遗憾”， 并感到忧虑。松野指出：“这不仅会煽动俄罗斯国民的反日情绪，而且还可能煽动日本国民的反俄情绪”。

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松野博一指出：6月23日，我们已通过外交渠道向俄方表示：要求俄方作出适当对应，避免在民众之间制造不必要的对抗情绪”。

作为日本因俄罗斯入侵乌克兰对其实施制裁的反制措施，普京政权执政党议员于2022年6月提交了一项法案，要求修改《俄罗斯军事荣誉日和纪念日联邦法》，这项法案今年6月20日在俄罗斯众议院通过，并于6月21日在参议院通过。普京于6月24日签署了该法案，此前二战结束日的名称是“第二次世界大战结束日”，没有提及日本。

松野指出：“日本将继续对俄罗斯实施严厉制裁，并向乌克兰提供强有力的支持，以尽快结束俄罗斯对乌克兰的侵略。”

俄罗斯联邦委员会国际事务委员会格里戈里·卡拉辛最近表示，日本二战时是纳粹德国的主要盟友，并与纳粹德国一起发动了第二次世界大战。他还说：俄罗斯特别军事行动之后，日本对俄罗斯采取了俄日关系史上前所未有的不友好行动，名称的修改“可视为合乎逻辑的回应”，而该法律的解释性文件中指出：9月3日纪念日名称的改动是对日本制裁俄罗斯的“反制措施”之一。

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