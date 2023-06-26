瓦格纳兵变：普京发表讲话称"亲自指挥做出决定避免了流血"

俄罗斯/瓦格纳/兵变/政治

俄罗斯总统普京周一(6月26日）再次就瓦格纳兵变发表"重要"全民讲话，普京称"他在瓦格纳战士未遂叛乱期间直接指示做出决定，避免了流血"，普京并表示，俄罗斯内部自相残杀正是"乌克兰和西方都希望看到的结果";对于参与未遂兵变的瓦格纳士兵，普京提议"要么参加俄军，要么离开"。普京周一晚上会见包括国防部长绍伊古在内的俄罗斯主要安全官员。

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法新社消息，普京周一晚间发表电视讲话表示：“从(瓦格纳集团军兵变）事件一开始，就按照我的直接指示采取了措施，避免大规模流血事件。”普京认为，西方和乌克兰都希望看到“这样的自相残杀的结果”。

普京在讲话中感谢俄罗斯人的“坚韧、团结和爱国主义”，并称，这表明“任何要胁、制造内部动乱的企图都注定会失败"。

对于瓦格纳集团军的士兵，普京提议，他们或者与正规军签订合同，或“回到家人和亲戚身边”，也可以“前往白俄罗斯”。据克里姆林宫称，白俄罗斯是瓦格纳雇佣军老板普里戈津必须流亡的地方。

普京是在普里戈津领导的瓦格纳武装叛乱两天后发表了电视讲话。普里戈津周一向普京保证，他率领瓦格纳军团进军莫斯科的目的是不是为了夺取权力，而是为了拯救他的组织，瓦格纳遭到国防部的致命威胁。

普京在讲话中再次指责瓦格纳雇佣军组织头目普里戈津，但没有点名，指"组织叛乱的人，背叛了他们的国家和人民，也背叛了那些被拉入犯罪中的人，欺骗了他们，把他们推向死亡"。

据俄罗斯总统发言人佩斯科夫称，普京周一晚与安全部门负责人包括国防部长绍伊古开会，感谢他们在兵变事件发生期间所做的工作。普京并要求对事件进行分析并对之后所面临的问题进行讨论。

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