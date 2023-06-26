瓦格纳老板打破沉默 为其发动的反叛行动辩护

俄罗斯侵乌战争

瓦格纳老板普里戈津在叛乱流产两天后的一段音频中说：他想拯救他的组织，而不是夺取权力。但是，他的武装向莫斯科一路挺进凸显了俄罗斯的 "存在着严重的安全问题"。

瓦格纳私人雇佣军集团创始人普里戈津6月24日在顿河畔罗斯托夫市的俄罗斯南部军队军事指挥中心总部发表讲话时的照片。

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周六夜间“起义”终结后下落不明的瓦格纳集团总指挥普里戈津突然发声了 ! 他在一个公布的视频中称，瓦格纳武装向莫斯科一路进军，几乎未遭遇像样的抵抗，透视出俄罗斯存在着“这次游行突显俄罗斯严重的安全问题”。

普里戈津表示，他的战士们朝首都莫斯科挺进，一路行军780公里，停止前进时“距离莫斯科只有差不多200公里”。

为什么不继续向莫斯科挺进？瓦格纳领导人称他“不愿意让俄罗斯人流血”，也不打算“推翻国家政权，夺取权力”。

普里戈津说，瓦格纳部队挺进莫斯科途中，“老百姓举着俄罗斯国旗和瓦格纳集团的标志一路欢迎我们。当我们路过他们身边的时候他们很幸福。”

社交网络流传的视频显示，瓦格纳武装如英雄般撤离罗斯托夫市，不少民众举着瓦格纳的旗帜高呼：“瓦格纳瓦格纳 !”

瓦格纳集团为什么“反叛”，冒着俄罗斯爆发内战的巨大风险？普里戈津称，“游行的目的是不允许破坏瓦格纳集团，并追究那些在乌克兰特别军事行动中通过其非专业行动犯下相当多错误的人的责任。”

普里戈津似乎再次把矛头指向他的对头----俄罗斯国防部长绍伊古以及俄军总参谋长季拉西莫夫。

普里戈津把他的武装与俄罗斯正规军做了比较：“我们呈现了高度的组织能力，这本应是俄罗斯正规军所具备的。”

瓦格纳武装挺进莫斯科途中遭遇了俄罗斯战机，普里戈津说，“我们很遗憾被迫向这些战机开火，但是它们轰炸我们。”

据报道，在瓦格纳击落几架直升机和战机后，再未遭遇任何抵抗。

数月来普里戈津一直指控俄罗斯国防部长绍伊古以及俄军总参谋长季拉西莫夫“无能”，他说，是他们的无能导致数万名俄罗斯士兵白白在乌克兰送命。

他还称，俄罗斯国防部试图通过吸纳来拆解瓦格纳集团，并命令俄罗斯正规军轰炸瓦格纳阵地，炸死三十多人。

普里戈津把瓦格纳武装“暴动”行动描述为“正义游行”。

但他并没有透露他目前人在何处？俄罗斯当局则宣称，普里戈津已按照周六晚间达成的协议前往白俄罗斯。

不过，瓦格纳集团领导人称，与他谈判终结“正义游行”行动的白俄罗斯总统卢卡申科向他提出过如何让瓦格纳集团生存下去的计划。

普里戈津说：“卢卡申科伸出了援手，并提出找到解决方案，使瓦格纳集团能够合法地继续工作”。

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