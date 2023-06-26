青年未兴：失业率高企11% 贫穷率达20.7% 八成不了解港府青年蓝图

香港/政治

中国国家主席习近平一年前在新任特首李家超就职典礼上提出，「青年兴，则香港兴」，李家超其后于去年底公布首份青年发展蓝图，但半年下来，有调查显示，逾八成受访青年对蓝图并不了解，对蓝图锐意强化青年国民身分认同及认识国家发展大局等愿景的认同度亦十分低，只有三成。负责研究的机构认为，蓝图内容不切实际，对青年支援亦不足，促请当局订立清晰政策成效指标，为基层青年提供实际援助。

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除了认知上出现落差，本台翻查政府统计处的资料亦显示，青年失业问题日益严峻。根据统计处数据，去年有超过2万名15至24岁的青年失业，令失业率由前年底的8.3%攀升至去年的11%，这比率亦远较其他不同年龄层的失业率只介乎2.7%至5.7%之间为高。而5.7%的次高失业率更是属25岁至29岁的青年群组，反映30岁以下的青年人，失业问题严峻。

至于青年贫穷问题虽由高位回落，但比率仍然偏高，较2019年时更高。根据关注基层和新移民的民间组织「香港社区组织协会」(简称社协)向统计处索取的资料显示，15至24岁的青年贫穷率近年一直上升，在2021年首季达至近十二年来高峰，在当时的60.2万名青年人口中，有14.5万人生活在贫穷线下，即青年贫穷率为24.1%。而根据《东方日报》今(26日)早引述统计处截至今年首季的数字显示，当季青年人口跌至 55万人，期内有11.4万名青年人生活在贫穷线下，即青年贫穷率为20.7%，仍然高于2019年的19.1%青年贫穷率，但已较2020年全年的22.1%有所改善。

在青年贫穷问题仍然严峻的情况下，社协昨午发表基层青年对青年发展蓝图的意见调查。调查在今年3至5月期间，以网上问卷方式访问84名年龄介乎14岁至30岁的基层青年，受访者平均年龄及年龄中位数均为20岁，而家庭每月收入中位数为8000港元(下同，抑合约937欧元)，远较今年最新的香港家庭住户入息中位数的29500元为低。

结果发现，逾半受访者不知道港府去年已公布青年发展蓝图；有63.1%受方者表示，未曾看过措施内容，其中更有80.9%表示对内容「十分不了解」或「颇不了解」，反映青年对蓝图不太热衷且兴趣不大。

盘点蓝图缺发展

就蓝图内提及的多项工作目标，调查发现，受访者对培养青年身心健康丶回应青年需要丶协助青年应对「学业丶就业丶创业丶置业」困难和向上流动等工作目标，认同率都超过90%；但对强化青年国民身分认同及认识国家发展大局的工作目标，认同率只有29.8%。

调查又显示，基层青年最关心的议题是工作和房屋，同样有83.3%受访者以此为最关心的议题，亦是他们认为港府应该优先处理的课题；其次为教育（77.4%）丶社会福利(70.2%)丶置业(67.9%)等，而在十二项议题中，排名最后三项分别是民主发展(36.9%)丶司法制度(35.7%)及公共事务（31%）。

社协干事王智源指出，蓝图对香港青年发展影响深远，触及就业丶教育丶精神健康等层面。但调查结果反映基层青年对蓝图采取「不知丶不看丶不了解」的态度，原因之一是蓝图内容不切实际，未能切合基层青年的需要。

该会副主任施丽珊亦指出，调查结果反映基层青年较为务实，建议港府未来应加强有关升学就业及生涯规划等目标工作，并与青年保持有效沟通，包括委任基层青年在内的青年代表进入青年发展委员会；并订立有监测进度的具体政策指标，调配足够资源以落实青年发展目标。

去年底提出的青年发展蓝图，提出逾160个项目行动及措施，但不少项目未有交代进展，而青年人最关注的住屋问题，蓝图提出的青年宿舍，亦被批杯水车薪，以11.4万名生活在贫穷线下的青年为例，港府的目标是在五年内提供约三千个由酒店或旅馆改作青年宿舍的宿位，即所提供青年宿位连贫穷青年人数的「云头」也不及。

不过，民政及青年事务局局长麦美娟今天接受《星岛日报》专访时则大赞相关计划，指青年宿舍计划申请入住的反应踊跃，但难以扩大，因为通关后有酒店宁愿做旅客生意，而今年下半季会有市区酒店转为青年宿舍。

至于青年资讯手机App，麦美娟表示，正在设计，希望今年内有进展。但她没有解释，为何设计一个手机App要半年仍未知结果。另外，她透露，青年网络会于今年第三季成立。根据构思，青年网络会邀请所有曾参加获政府资助交流或实习活动的青年加入，以期和他们保持联络，建立长期关系。

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