中国知名专栏作家被指"夸大"失业率而遭禁言

中国/经济/禁言

中国知名经济专栏作家吴晓波被指"夸大"失业率遭禁言，显示中国“不可说”的范围从政治延伸到了经济，这可能影响投资者对中国经济的能见度。

广告 继续浏览后续

法新社6月27日发自北京的报道，中国一位有影响力的经济专栏作家，因"夸大"失业率，而被禁止在社交网络上发表文章。之前他曾将中国目前的经济困难与1929年的危机相提并论。

吴晓波在微博上有470万粉丝，他的账户主页一条消息说，"由于违反了现行法律法规，目前被禁止发表文章"。

周一，社交网络微博表示，它已封杀了这位专栏作家和另外两名用户，因为他们"传播负面和有害信息，比如“诋毁股市”和“夸大失业率”。

法新社报道说，根据中国官方数据，每五个16-24岁的中国年轻人就有一个失业。

由于吴晓波的账户似乎已被清除了自2022年4月以来发布的所有信息。因此，很难知道究竟是什么导致了他被审查。

该报道说，在中国，通常有关经济的评论要比政治问题的评论自由得多。现在这种（针对经济评论）的审查制度可能会增加外国投资者对中国经济透明度的担忧。

中国作为世界第二大经济体，正面临许多困难。而且，在2022年底取消清零限制后，人们寄予厚望的后疫情复苏，在最近几周已经没有了动力。

法新社说，作为一名作家和前记者，吴晓波还在备受尊敬的中国财经杂志《财新》的网站上定期开设专栏，长期以来，他一直在讨论中国的经济困难。

他在5月18日写道："庞大的失业大军很可能成为点燃导火索的雷管"，他将中国目前的经济形势与美国1929年的危机相比较。

在上月底发表的另一篇文章中，他想知道中国的货币宽松政策是否真的能解决当前的经济困难。

吴晓波在财新网的这些社论没有受到审查（屏蔽）。

在中国，媒体受到当局的监控，对社交网络的审查往往被用来压制批评或掩盖过于负面的事实。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅