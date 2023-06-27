中国领导层无法承受中俄边境出现混乱局势

俄罗斯兵变

德语媒体继续密切关注俄罗斯的局势以及中国的反应。德国《商报》认为，中国误判了与俄罗斯的伙伴关系。最迟自瓦格纳兵团起义以来，已经很清楚，与普京肩并肩的友谊对习近平来说是一个严重的战略错误。乌克兰战争损害了中国在世界上的声誉。

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《商报》指出，北京现在不安地看到，西方和东方自由国家在团结起来。他们对俄罗斯实施制裁的意愿十分坚定，即使这些制裁会给本国人民带来痛苦。中国领导层越来越感觉到，维持与俄罗斯的伙伴关系对他们的声誉和经济利益造成了很大损害。尽管乌克兰战争仍在继续，西方联盟却越来越多地将注意力转向中国对台湾和印太地区的进攻性行为。尽管北京感到自己越来越被包围，但放弃俄罗斯作为合作伙伴的可能性还是不大，因为中国领导层无法承受4000多公里长的中俄边境出现混乱局势。因此，中国外交部上周末紧急承诺支持俄罗斯维持国家稳定便毫不奇怪。不稳定的俄罗斯对中国共产党来说，将是一场噩梦。但最新事态也可能让北京相信，自己现在必须尽力实现乌克兰的和平，因为欧洲战火已经蔓延到了中国边界。

德国《焦点》周刊认为：普京本人在政变中有可能被清除，这在北京被视为是一种潜在的情况。如果亲西方人物取代普京，成为莫斯科的掌权者，这对北京来说将是一场灾难。俄罗斯在北京统治者的世界新秩序计划中起着核心作用。该国拥有中国尚不具备的军事技术，两者结合起来，可以成为对抗自由世界的可靠堡垒。北京现在正在反思，如果习近平的攻台计划不能迅速成功，类似瓦格纳兵团起义事件是否也会在中国发生？可以毫不夸张地说，当叛乱在真正开始之前就已经明显结束时，北京大大地松了一口气。如果普京倒台，习近平可能也会下台。但这一逻辑目前不适用，至少到目前为止是用不上的。

瑞士广播电台表示：俄国发生瓦格纳兵团起义后，中国的态度比较含蓄。这是值得注意的一点。习近平被视为是俄国总统普京最大的盟友。但中国外交部只是表示，中国支持俄国维护国家稳定的努力。尽管中方的公开表示十分谨慎，但俄国发生的事情还是令中国忧虑。习近平多次公开站在普京一边。普京的弱点因此也会给习近平带来面子上的损失。中方特别不希望俄国这位战略伙伴受到削弱并变得不稳定。最糟糕的可能是，普京被推翻，亲西方人士成为莫斯科新的掌权者。当然，这不太可能发生。但果真如此的话，中国在地缘政治上将彻底被孤立。

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