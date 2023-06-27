乌东遭俄军导弹袭击数十人伤亡 美国向乌克兰提供5亿美元军援

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美国国防部周二(6月27日）宣布，向乌克兰提供5亿美元新的军事援助，这批新的军援包括重型装甲车辆和用于防空系统的导弹。与此同时，乌克兰东部克拉马托尔斯克遭到俄罗斯导弹袭击，至少3人死亡、42人受伤；美国本周将针对瓦格纳雇佣军组织在非洲的活动采取制裁措施。

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法新社报道，美国国防部周二在一份声明中称，向乌克兰提供的新的军援主要包括约50多辆“布拉德利”（Bradley）和“斯崔克”（Stryker）装甲车，用于M142高机动火炮火箭系统（HIMARS）和“爱国者”防空系统的导弹以及扫雷设备。

美国国防部在声明中指出，这批军援旨在支持乌克兰的反攻行动，加强其防空系统帮助保护乌克兰人民；其他军事设备用以帮助乌克兰击退俄罗斯的侵略战争。

自6月初开始的乌克兰反攻行动，旨在重新夺回被俄罗斯占领的东部和南部领土。乌克兰方面称，现阶段已收回约10个地区。

另据英国国防部表示，乌克兰空降部队从位于旧控制线的顿涅茨克市附近的克拉斯诺霍里夫卡村以东取得了小幅进展。英国国防部周二在推文中表示，“这是自2022年2月俄乌战争开始以来乌克兰军队取得的首次同类进展，乌军极有可能夺回自2014年以来被俄罗斯占领的领土"。

就在周二，乌克兰东部城镇克拉马托尔斯克遭到俄罗斯导弹袭击，一间餐厅和多间房屋被导弹击中受损，造成至少3人死亡、42 人受伤。

乌克兰内政部在Telegram上表示：“已从废墟中挖掘出三名死者的尸体，伤者包括一名儿童。内政部指，可能仍然有人被困在瓦砾下。

乌克兰紧急情况服务部在Telegram上报道称，袭击摧毁了深受记者和军方欢迎的Ria Pizza餐厅，造成42人受伤。

克拉马托尔斯克是顿涅茨克地区的重要城市之一，并可能是俄军向西推进以夺取整个地区的关键目标，曾经遭俄军频繁攻击，去年4月当地火车站遇袭，造成63人死亡。

另据法新社消息，美国国务院发言人米勒周二宣布，美国本周将针对瓦格纳雇佣军组织在非洲的活动采取进一步"措施"。

米勒向媒体表示，“美国对瓦格纳集团采取新的措施，以追究其在非洲“破坏性”活动的责任。

米勒没有透露具体制裁内容，但表示，制裁措施与上周末俄罗斯瓦格纳集团首脑普里戈津兵变失败无关。

俄罗斯准军事组织雇佣军瓦格纳集团在非洲日益活跃，特别是在马里和中非共和国。

原定于本周初宣布的对瓦格纳集团新制裁稍有推迟，美国称，这是避免在上周末俄罗斯爆发的瓦格纳兵变危机中显得偏袒一方。

美国国务院发言人表示，“瓦格纳所到之处，都会播下死亡和破坏的种子”，米勒敦促非洲及其他地方的政府停止与瓦格纳的所有合作。

白俄罗斯周二宣布，准军事组织瓦格纳集团领导人普里戈津已抵达白俄罗斯，这是结束俄罗斯叛乱协议的一部分。

米勒表示，"白俄罗斯领导人卢卡申科接受普里戈津再次反映了一个事实，即卢卡申科将普京和克里姆林宫的利益置于其人民的利益之上”。

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