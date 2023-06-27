内塔尼亚胡证实将访问中国 强调美国仍是"重要盟友"

以色列/中国/外交

以色列总理内塔尼亚胡周二(6月27日）宣布，他已获邀请将前往中国进行访问。法新社称，内塔尼亚胡此次访华正值以色列与其传统盟友美国关系紧张，内塔尼亚胡在声明中强调，美国依然是以色列"不可替代"的盟友。

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法新社报道，内塔尼亚胡办公室周二在一份声明中称，“计划中的这次访问将是内塔尼亚胡总理第四次访华”，声明并指出，“美国总统拜登的政府在1个月前已获通知，得知内塔尼亚胡预计将访问中国。

声明称，内塔尼亚胡还向美国国会代表团通报这次访华行程并向美国议员保证，“美国将永远是以色列最不可替代的盟友”。

法新社联系到以色列总理府发言人，但他没有透露此次访问的日期或细节。

以色列和美国之间的关系一直陷入紧张，拜登政府一再呼吁对巴以冲突采取两国解决方案，并批评内塔尼亚胡加快推进以色列定居点计划。拜登还呼吁内塔尼亚胡就有争议的司法改革寻求妥协方案。

在内塔尼亚胡2022年11月连任以来，美国总统拜登一直没有邀请他访问美国。

中国媒体稍早引述以色列媒体26日的报导说，消息人士透露，内塔尼亚胡将于7月访问中国。据报导，此前拜登明确表示短期内不会邀请内塔尼亚胡访美，而以色列总理此次访华行程被视为他对华盛顿越来越失去耐心。

以色列媒体说，内塔尼亚胡此行目的之一是向美国发出信号，"表明内塔尼亚胡还有其他外交机会"。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯本月也访问了北京。中国国家主席习近平向他表示，中国愿意帮助推动以巴和谈。

以巴过去曾在美国斡旋下展开协商，但双方协商自2014年中断至今。

作为华盛顿的强大竞争对手，中国同时加强了与传统上受美国影响的中东国家的商业和外交关系，北京甚至还斡旋了伊朗和沙特阿拉伯最近的和解。

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