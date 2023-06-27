反对日本核处理水排海 韩国在野党党首等在日本使馆前绝食

韩国/日本/核污染

围绕东京电力福岛第一核电站处理水排入海洋的计划，韩国政府、执政党和在野党之间的斗争正在加剧，韩国革新派在野党正义党党首李贞味为反对福岛第一核电站处理水排海计划，6月26日开始在首尔的日本大使馆前绝食，以示抗议。最大在野党共同民主党的一些议员也参加绝食抗议。

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李贞味向媒体表示：核废弃物原则上应该在自己国家内处理”，主张作为处理水排海的代替措施，应增设处理水保管储罐，或在地下保管。正义党的国会议员等6月23日与日本的社民党党员等一同视察了福岛第一核电站，韩国正义党和日本社民党一起要求日本政府撤回处理水排海计划。

针对福岛第一核电站处理水排海计划，在韩国国内引起极大风波，日本政府宣布，如果国际原子能机构（IAEA）最早在本月底发布的最终报告中没有指出特殊的问题，福岛第一核电站的处理水将很快排海。韩国尹锡悦政权的立场是：将根据国际原子能机构(IAEA)最后的评估结果，以科学为依据，经过综合判断决定韩国政府将采取的立场，而多数在野党坚决反对。韩国民意调查机构最近的一项调查发现，超过85%的韩国人反对日本的这一计划，70% 的人表示，如果放出，他们将减少海鲜的摄入。鉴于担心健康问题的一些韩国人开始远离海鲜，韩国总理韩悳洙和执政党成员在会餐时吃生鱼片以呼吁安全，与此同时，一些在野党议员发起了绝食运动以示抗议。

东京电力公司6月12日开始试运行福岛第一核电站处理水排放入海的设备，先使用淡水替代处理水，用海水稀释后通过海底隧道排放，计划在夏季前后开始正式排放，东电计划用大量海水稀释处理水，使其中无法去除的放射性物质氚的活度低于日本的国家标准的四十分之一，再通过海底隧道排放到约1公里外海域。

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