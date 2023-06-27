李强试图让西方相信中国不是风险之国

中国经济

“你中有我，我中有你 ”，中国总理李强周二在天津举行的夏季达沃斯论坛致辞时力图强调经济全球化已使得中国与世界融为一体，批评西方试图减少对中国经济的依赖。

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李强在中国经济走下坡路的时候成为总理，造成这种困境某种程度上与中国自身有很大关系。三年严酷清零，形同闭关锁国，吓走了外企，窒息了国内经济的活力。而且，习近平的中国在经济发展已不如以前对世界有那么大吸引力的时候，与西方的对立也越来越严重，与美国的关系又走到了悬崖边上，中国已从繁荣之国成为风险之国，以至于西方国家被迫采取“去风险”政策。

李强在致辞时直接冲着“去风险”而来，他表示，“现在在西方有一些人在炒作所谓‘降依赖，去风险’，我认为在一定程度上看这两句话‘去依赖，降风险’就是一个伪命题”，因为全球化已使得世界经济你我难分。

李强忘记了“去依赖降风险”产生的背景，此刻正是西方对这个亚洲巨人的经济依赖产生不信任的时候。欧盟委员会上周出台了如何坚决应对经济风险的战略举措，瞄准的最大目标就是中国。

其他西方国家采取了同样的对策。比如，美国正在全力推动西方盟国以维护国家安全的名义，减少西方对中国的技术依赖。

李强将这一西方的战略姿态简化为“炒作”，他要让西方人相信，“当今时代不是一个单打独斗的时代，个人英雄主义的时代已过去，而是一个需要相互合作的时代，团结合作成为一个重要的思维和行动方式。”但是，在西方看来，缺乏诚意合作的是一个越来越野心勃勃、企图向世界推销自己发展模式的中国。

美国向盟国施加压力，希望对中国采取更加强硬的立场。不过，欧盟需要找到自己面对北京的经济坐标。在美中围绕半导体竞争的背景下，一年以来，华盛顿对中国从美国进口高精度晶片施加了严格的限制，美国同时禁止数十家中国科技企业获得美国技术。不过，美国国务卿布林肯上周访问北京时表示，美国并没有与中国“脱钩”的打算。

这一在中国举行的全球性经济论坛是北京自2019年以来首次组织的论坛，中国在过去三年里，实施习近平严酷的清零政策，与世界处于半隔绝状态，几乎军事性质的清零手段使中国的经济受到严重挫伤。

李强在会上说，“世界不应该也不可能退回到过去那种彼此孤立、彼此封闭的状态。”这其实正是前三年中国的状态，中国把这一状态强加于自己的国民，也强加于世界。负有拯救中国经济重任的李强要求世界“回到合作共赢的正确轨道上。”

他不断地提到“合作”一词。最有意思的是李强称，“坚决反对将经贸问题政治化，要共同维护全球产业链、供应链安全稳定畅通开放共享中一定有竞争，这需要正确对待竞合关系及妥善处理利益纠纷，强调和平稳定是发展和其他一切的根本前提。”

尽管中国经济发展势头不好，李强勉力表现出乐观主义。中国去年经济增长率仅为3%，为十年来最低，远低于政府预订目标5.5%。2023年，北京当局把增长目标定为5%。李强说，“第二季度中国GDP增长可能超过第一季度，年增长5%左右的目标仍有望实现。中国有进一步发展的空间和潜力”。

李强说这番话的时候正是全球第二大经济体面对诸多经济困境的时候。后疫情时期一度指望出现的经济复苏，近几周呈现的状态是越来越疲软。

传统的经济增长支柱--房地产行业过度负债，劳动力市场的不确定性导致的消费疲软，以及全球经济放缓拖累了对中国商品的需求，这些都使得中国经济萎靡不振。

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