李强: 减少对中国依赖是“伪命题”

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中国总理李强周二在天津世界经济论坛发表讲话，指西方呼吁减少对中国的依赖是一个"伪命题"。

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中国总理李强6月27日在天津世界经济论坛开幕大会上说：“在西方，有些人在炒作所谓的‘减少依赖、消除风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”

李强指出，全球化已使全球经济成为“你中有我、我中有你的共同体，各国经济相互交融、相互依赖、相互成就、共同发展，是好事而不是坏事”。

欧盟委员会上周二公布了更坚定地经济安全风险战略，以应对经济安全受到的威胁，特别是来自中国的威胁，并宣布了一项未来"倡议"，旨在更好地控制欧洲公司的海外投资。

李强最近对德国进行了正式访问，德国表示希望使自己的合作伙伴多样化，以"减少"对中国的严重依赖所带来的风险。

其他西方国家也采取了类似的立场，例如，美国敦促西方盟友以国家安全的名义减少对中国技术的依赖。

尽管来自美国的压力要求采取强硬路线，但布鲁塞尔希望找到自己相对于北京的经济立场。

欧盟委员会主席冯德莱恩上周二宣布："我们必须确保欧洲公司的资本、知识、专长和研究成果不会被某些国家滥用于军事用途"。

在北京和华盛顿就半导体问题展开竞争的背景下，美国自去年以来一直对中国获得高端芯片的机会施加限制，阻止几十家中国公司收购美国技术。

然而，正如美国国务卿安东尼-布林肯上周在访问北京时所说，华盛顿并不寻求让中国"停止"发展。

本届天津世界经济论坛是自2019年冠状病毒Covid大流行以来在中国举行的首次论坛。它将持续到星期四。

法新社的报道说，李强在今天的讲话中无数次使用了"合作"一词。他称，"摆在我们面前的全球挑战和困难还有很多，比如气候变化、债务风险、增长放缓、贫富差距等"。

这位中国总理坚称，"为了解决人类面临的一系列重大问题（......），相互合作是必要的"。

目标增长5%

此外，李强周二还对中国经济表示乐观，尽管中国经济的复苏正在耗尽能量。去年的GDP（国内生产总值）增长了3%，远低于5.5%的官方目标，是40年来最慢的增长率之一。

李强说，对于2023年，政府已将这一目标定为"5%左右"，并表示，"今年，我们有希望实现（这个）增长目标"。

法新社说，李强的这些评论是在中国经济面临一系列困难时发表的。在2022年底取消清零限制后，人们寄予厚望的”后疫情复苏“在最近几周已经耗尽了动力。

中国传统的增长支柱房地产行业因过度负债而受到了惩罚，拖累了经济，劳动力市场的不确定性导致消费低迷，全球经济的放缓也对中国商品的需求造成了压力。

为了刺激经济活动，中国央行最近几周多次降息，而此时许多经济学家正在主张实施刺激计划。但就目前而言，当局似乎排除了这一选项，而是选择了有针对性的措施。

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