法德意三国合作获取原材料 欧洲寻求减少对中国等进口依赖

中国/欧盟

德国、法国和意大利6月27日表示，欧洲寻求减少对中国等国家进口依赖，三国将加强合作获取原料，促进欧洲工业发展。

广告 继续浏览后续

为了降低对中国等国家进口原材料的依赖，以便应对中国和美国的竞争。德法义三国同意更加紧密合作，确保欧盟原材料供应，特别鼓励在欧洲重新启动矿山的开采和关键原材料的提炼，包括通过发展循环经济来优化原材料等。

今天在柏林举行的联合记者会上，欧洲最大的3个经济体德国，法国和意大利经济部长表示就我们的依赖程度、采购方向及确保战略库存交换资讯。

法国经济财政部长勒梅尔强调我们有必要确定战略目标进行具体行动，需要帮助我们的行业，获得实现数字化和生态转型所需的原料。

德国经济部长哈柏克表示，德法义3个欧洲联盟成员国将成立专门工作小组，并加强与工业集团的沟通，讨论关键原料的提取、加工和回收，让欧洲的原料供应的更加多样化，来确保欧洲经济安全。

意大利加入欧洲法德经济带头国家，就如何保护欧盟绿色技术和原材料供应达成共同立场。

此前欧洲通过的《关键原材料法案》帮助欧洲各国减少包括对中国等国的原材料依赖。

欧盟执行委员会曾在3月提案，以确保锂或镍等原料的供应，这些是生产电池或太阳能板等关键技术必须的材料。德国对此表示欢迎，并表示德法义3国之间合作是“更进一步”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅