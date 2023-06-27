美副国务卿致电中国驻美大使 "延续布林肯访华对话"

美国/中国/美中关系

美国副国务卿谢尔曼周二(6月27日）与中国新任驻美大使谢锋通话，讨论美中之间"重点议题"。美国国务院指出，此次通话是实质性谈话，延续美国国务卿布林肯近日访华举行的美中对话。美方称，秦刚访美仍没有最后决定。

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中央社报道，美国国务卿布林肯18日至19日率团访问北京，会见中国国家主席习近平、中共外事办主任王毅及中国外长秦刚。布林肯是5年来首位访问中国的美国国务卿。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）周二透过新闻稿表示，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）周二与5月底刚刚赴美履新的中国驻美大使谢锋通话，讨论美中之间重点优先事项及一系列全球、区域议题。

米勒指出，谢尔曼延续布林肯访中对话，重申美中在各项议题上维系开放沟通管道的重要性，并强调美国会持续利用外交手段，提出关切议题领域，并在双方利益重叠处寻求潜在合作。

美国国务院亚太助卿康达（Daniel Kritenbrink）近日表示，布林肯访中期间亲邀秦刚访问美国，而秦刚已接受邀请。

针对谢尔曼是否与谢锋谈及秦刚可能访问事宜，米勒不愿透露两人更多谈话细节，但指美方持续与北京就秦刚访美时间点与形式进行讨论，目前尚未有最后决定。

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