费加罗报：莫斯科的长刀之夜即将来临

俄罗斯兵变

兵变48小时后的俄罗斯似乎显得平静，但是不要被假象迷住眼睛。法国『费加罗报』社评警告：莫斯科的长刀之夜即将来临。

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的确，在兵变发生后隐身的俄罗斯高官开始现身，普京在沉默了两天后再次发言。但是，『费加罗报』社评认为，从对普里戈津夺权的震惊和敬畏中恢复过来之后，克里姆林宫的老板现在必须要做出反应。在普京残酷无情的世界里，让那些挑战过他的人若无其事地活着并且壮大那是不可想象的。那样做将使自己处于比现在更大的危险之中。

社评没有提及的是，普京周一晚间不点名地再次谴责瓦格纳集团的老板普里戈津“背叛了他的祖国和人民”，“对他的士兵们撒谎”。比普京早几个小时，通过视频讲话的普里戈津则解释兵变的理由是瓦格纳集团面临被摧毁，为终结兵变由白俄罗斯总统卢卡申科从中调停达成的协议是，普里戈津将去白俄罗斯流亡，但是普里戈津没有透露他现在在什么地方。

费加罗报的社评接着说，瓦格纳武装集团的领导人在直接威胁到总统的权力后，消失在空气中两天，在俄罗斯和白俄罗斯都保持隐身。现在，恐惧改换了位置，普里戈津辩称他的向莫斯科挺进的装甲车队只是一次简单的 "游行"，而不是政变。他的雇佣兵和虚假信息业务正在“正常”运作。俄罗斯外长拉夫罗夫保证，集团将继续分包俄罗斯在非洲的外交政策。等着瞧吧。

为什么不能相信普京的承诺？费加罗报认为，因为对普里戈津和他的民兵的指控还没有如约撤销。算账的时候就要到了。撕裂俄罗斯权力体系的不是意识形态分歧，而是残酷的宗派战争。雇佣兵显示了围绕所谓的沙皇的政治军事大厦的脆弱性。如果不把普里戈津和其他人绳之以法，他们就更有理由再次行动起来。因此，无论武装力量来自何方，莫斯科的长刀之夜都将来临。

费加罗报认为，整个世界都被普京这位俄罗斯独裁者一时的穷途末路震惊了。从华盛顿到北京，人们对核武库可能落入一个比普京更糟糕的民族主义暴徒手中的前景不寒而栗。即便独裁政权也都毫不掩饰他们对这个关键时刻如此软弱的盟友的失望。他们的这些印象也必须得到纠正。

该报的结论是，在短期内，俄罗斯那群阴暗的暴发户会出于利害关系在人民和无言以对的士兵的背上进行和解。但这并不是最可能的结果：编织联盟和附庸之网的忠诚已经被刺伤。莫斯科的每个人都可能意识到自己是下一个受害者—从而被迫采取相应行动。

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