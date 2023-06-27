香港2025年可望推出廉价低风险的血液筛检 及早发现癌症

香港/健康

作为发达国家主要死亡原因之一的癌症，可望自后年起，以不高于200美元的血液检测服务在早期筛检出来，以便及早识别及治疗。研发有关血液检查的公司表示，会先在中国内地丶香港和其他亚洲地区推出检测服务。该项测试由有「无创产前检测之父」之称的中文大学医学院副院长（研究）卢煜明研发，其团队将于明年在亚洲招揽5000人进行临床测试，以便2025年正式推出这项简便价廉而且准确度高的癌症筛检服务，期望在2027年时可以透过一次血液检查便筛查到十种癌症。

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传统检测癌症方法是透过超声波丶电脑断层扫描或活体组织检查等方式进行，常见问题是成本高昂丶较不便利和有风险，且须待癌症细胞出现病变才可检测出来。新筛检方法主要透过血液测试当中的去氧核糖核酸（DNA）碎块而作出，原理是肿瘤细胞会定期将其细胞的一部分DNA释放到人的血液中。但若血液中的DNA含量太少，化验结果便不足以作为诊断根据，这缺点在肿瘤较小的情况下尤为明显。但卢煜明指出，透过其去年发表的「FRAGMA」技术，新技术在检验肝癌丶大肠癌及肺癌的准确度分别为约0.98丶1.0及0.9，当中，1.0是为最准确，0.5则属表现差。

根据公开资料，已发现的癌症有超过一百种。在2020年，最常见的癌症是乳腺癌丶肺癌丶结肠癌丶直肠癌以及前列腺癌。而致死癌症则以肺癌（180万例死亡）丶结肠和直肠癌（91.6万例死亡）丶肝癌（83万例死亡）丶胃癌（76.9万例死亡）及乳腺癌（68.5万例死亡）为多。但中国人则有较高的肝癌风险，因为中国有一成人口是乙型肝炎带菌者，故卢煜明研发的一个检测目标是肝癌。

为方便研发，卢煜明昨(26日)与港资检测公司Prenetics公布，成立2亿美元的合资企业Insighta。Insighta引述世界卫生组织数据指出，癌症每年导致全球1000万人死亡，单是亚洲便造成600万人死亡，而及早发现癌症有助提高患者存活率。该公司的新技术由抽血到仪器分析，只须两丶三天便知道检测结果。

卢煜明在1997年回港发展，加入中文大学，主攻基国与医学，自2005年起获不少奖项，去年获颁被喻为美国诺贝尔奖的「拉斯克奖—临牀医学研究」，以表扬他利用血浆DNA诊断技术开创孕妇「无创产前诊断」，这项技术现已在全球九十多个国家或地地区应用。

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