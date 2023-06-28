东京逮捕中国籍研究员 驻日大使馆再表严重关切

中日关系

中国实施新修订的「反间谍法」后，已有17名日本公民被拘押，引发日方抗议。近期，日本公布逮捕一名中国籍研究人员，认为他可能参与「千人计划」而泄漏情报。对此，中国驻日大使馆周三除表达关切外，并呼吁应为两国科技交流合作创造良好环境。

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中国驻日本大使馆今天6月28日以答记者问方式响应日方逮捕一名中国籍研究员，正在推进调查时作以上表示。

中方指出，对事件高度关注，已通过外交渠道向日方表达严重关切，要求日方切实尊重法律和事实，确保中国公民合法权益。

中国使馆表示对相关人员进行领事探视。希望日方遵守市场经济和公平竞争原则，为两国科技交流合作创造良好环境。此前，中国外交部发言人毛宁19日针对此事，也做出相同表述。

据《日经亚洲》6月中旬报导，日本警方日前逮捕了日本产业技术综合研究所的中国籍研究员权恒道，罪名是涉嫌向一家中国公司泄露数据。

消息人士告诉《日经亚洲》，权恒道还在北京理工大学任教，据信该校与中国军方有联系。

外界普遍关注，自中国最高立法机构4月26日宣布通过修订「反间谍法」，将“网络攻击”定义为间谍活动，并扩大了国安单位的执法权力，包含禁止嫌疑人出入境中国。

4月份，《日经》报道指出，相关修订使在中国的海外人士、企业坐立难安，迄今已有17名日本公民遭中国情治单位拘留，且尚有5人未获释。最近的一名被捕者是安斯泰来制药（Astellas Pharma）的高阶主管，他是在今年3月底被捕，日方已多次向中方表达抗议。

日本外相林芳正今年4月访中，曾与中国外长秦刚会谈时要求中方释放被扣押的5名日本人，包括被指从事间谍活动的日本公民。但秦刚当时强调，将依法处置。

据东京Sompo风险管理公司员工濑户宏树（Hiroki Seto）告诉《日经》：“在那里（中国）居住或旅行的人需要意识到，他们很可能正在被监控。” 他补充：“当他们去到（中国境内）不熟悉的地方时，应该向当地人了解军事设施的相关位置，并尽可能不要出入这些地方。”

有分析认为，北京将间谍罪变成无罪不包，并曾以此名义对他国进行报复或惩罚。

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