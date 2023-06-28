中国不反对将克里米亚归还给乌克兰

俄罗斯侵乌战争

中国驻欧盟大使表示，北京可以支持乌克兰收回其1991年划定的全部领土的目标，其中包括2014年被俄罗斯吞并的克里米亚半岛。

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根据半岛电视台网站6月27日报道，在接受半岛电视台和其他几家媒体的采访时，当中国驻欧大使傅聪被问及是否支持基辅收回失土的目标，包括收回所有被俄罗斯占领的其他乌克兰地区时，这位中国高级外交官说：他 "看不出 "有什么理由可以反对乌克兰重新获得它在1991年独立时获得的所有领土。

法国BFM电视台27日也报道说，中国驻欧盟大使傅聪在媒体询问时表示，北京可以支持乌克兰收回其1991年独立时划定的全部领土的目标，其中包括2014年被俄罗斯并吞的克里米亚半岛。

傅聪说，“我们尊重所有国家的领土完整。当中国与前苏联国家建立外交关系时，我们也就是这样主张的”。

傅聪补充说：“这些是历史问题，必须由俄罗斯和乌克兰通过谈判解决，这也是我们的立场”。

中国大使是在6月16日在布鲁塞尔举行的2023年欧中商业峰会之后发表上述评论的。

半岛电视台报道说，这位高级外交官4月份接受『纽约时报』采访时就曾做过类似的表示：北京不承认莫斯科吞并乌克兰领土的努力，包括克里米亚和顿巴斯。

2014年联合国就克里米亚问题投票时，中国投了弃权票，当时的中国驻联合国特使刘结一说：“中国一贯反对干涉国家内政，尊重所有国家的主权和领土完整”。

半岛电视台评论说，除了傅聪，中国领导人一般不对俄罗斯吞并乌克兰领土的行为发表公开评论。

需要指出的是，自从俄罗斯2022年2月入侵乌克兰以来，中国从未予以谴责。

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