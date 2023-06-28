俄罗斯兵变 习近平心惊 ？

俄罗斯兵变与中国

俄罗斯兵变突如其来，本来攻打乌克兰的瓦格纳武装集团突然掉转枪口，最后在距离莫斯科200公里的地方止步，震撼了俄国，体制接近的中国也陷入不安。华尔街日报分析称，“俄罗斯兵变让中国陷入不确定一刻。”

2023年3月21日，俄罗斯总统普京在克里姆林宫款待为前来访问的中国领导人习近平。自6月24日俄罗斯发生兵变以来，习近平没有同普京交谈过。

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作为“友谊无上限”且两位领导人互称“老朋友”的近邻，中国直到兵变结束的时候才做出简短的很官式的表态。华日分析，俄罗斯兵变标志着普京23年统治遭遇的最严重挑战，也是中国领导人习近平的一个不确定时刻。习近平将中俄关系塑造出对抗美国在全球影响力的堡垒，并把他与普京的个人关系置于这个堡垒的中心。

一些观察人士更愿意去从中俄领导人专制统治的角度去分析，从表面上看，两个具有绝对权威的领导人统治着两个核大国，那么，其中一个突然发生意想不到的兵变，会对另一个强权领导人产生什么样的影响？

从北京事后发出的笼统而简短的声明无从得知这件事对中国强大的领导人习近平产生了何种启示，但一些观察人士认为，瓦格纳兵变的最大启示可能在于，它表明独裁者倒行逆施引发的内部危机，并不像他们所相信的那样容易控制。

笔名江枫的上海政治学者在为美国之音撰写的评论“瓦格纳兵变冲击中国，敲响个人威权体制丧钟”中分析：“瓦格纳兵变在乌克兰发动反攻、俄军步步退缩的背景下发生，不仅从军事上吹响了战争结束的号角，而且提醒中国领导层一个残酷的事实：尽管党内、军内、社会都不再有公开的反对者或者竞争者，但是那些表面忠诚的寡头们却可能在逆风条件下公然以野心家面目示人，寻找并且利用领袖的弱点、抢夺政权。也就是说，中国领导层担心的不再只有所谓戈尔巴乔夫或者叶利钦式的人物，还有所有身边貌似忠诚的心腹重臣，如同‘睡在身边的赫鲁晓夫’。对他们来说，所有人都可能是暂未暴露的两面人或者潜在的叛徒。这才是当下个人威权体制最大的威胁。”

法国世界报28日刊出的吉勒.帕里斯的文章以为 ：“独裁者从来也没有像他们所说的那么不可撼动”。作者举出一个很有说服力的例子，2011年1月25日，埃及总统强人穆巴拉克在开罗遭遇执政以来罕见地超大规模的抗议，时任美国国务卿希拉里表示：“我们相信，埃及政府是稳定的，并且正在寻求对埃及人民的合法需求和利益作出回应”。十六天后，穆巴拉克政权被扫地出门。

作者认为，美国首席外交官或一些西方人无形中接受了独裁政权和最无情的独裁者所强调的论据：“稳定”是他们的社会“长治久安”的支柱。俄罗斯、中国、伊朗的领导人都在强调稳定是他们国家最突出的优点之一。

斯坦福大学学者、曾驻莫斯科的美国大使迈克尔.麦克福尔在2009年出版的一本书中提出了相反的论点。他认为，“一个民主政权生存的时间越长，它就越不可能崩溃”。相反，“一个专制国家生存的时间越长，它就越有可能崩溃”。

独裁政权几乎总是没有他们所声称的那么稳定......伊朗女子马赫萨是因涉嫌违反戴头巾的规定而被道德警察拘留，拘留期间死亡后引发该国1979年爆发“伊斯兰革命”以来最持久的抗争；坚决清零不动摇的习近平，在白纸运动爆发后被迫放弃了清零政策。而不可一世的普京，竟然在其眼皮底下发生了一场戏剧般的兵变。

德国总理朔尔茨6月28日表示，普京被兵变削弱了。他还说，“这表明专制结构和权力结构出现了裂痕，他并不像他所宣称的那样享有稳固的地位”。

习近平会不会从俄罗斯兵变得到什么启示？有网友反问，你让他得到什么启示？他会摆脱普京寻求止损吗，不会。他会放弃专制体制吗，更不会。

那么，他会放弃打台湾吗？北京之春荣誉总编胡平认为，现在习近平担心解放军也有可能后院起火；中国问题专家邓聿文则认为，瓦格纳兵变很难让习因担忧出现类似事件而改变乃至放弃攻打台湾的计划，但这并不表明他不会谨慎......

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