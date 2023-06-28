可来港有限度执业的中国医生月底起大增 累计占合资格课程一成

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香港政府公布第四批认可医学资格外地院校名单，当中来自中国内地的医科课程较前大增，由之前三批名单只有三个中国医科课程，在今次的25个新合资格课程中占七个，累计占100个课程总数的一成。

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为解决本地医护人手不足，港府前年10月修订《医生注册条例》，容许合资格的非本地培训医生循特别注册途径来港执业，本地医学界普遍忧虑中国内地医生来港执业会拖低香港医疗质素。结果，第一批合资格课程中，没有来自中国内地的；第二和第三批盯分别有一个和两个中国医学课程；令头三批共75个合资格课程中，中国只占4%，大部分则是来自英美等大学的医学课程。

到了今早公布的第四批合资格课程，来自中国的课程比例大增至28%，25个新合资格课程中，有七个医科课程来自五所中国院校，分别是清华大学丶复旦大学丶浙江大学丶中山大学及上海交通大学。而之前已在名单上的，还有武汉大学。

新增合资格课程将於本月底刊登宪报，同日生效，并将於7月5日提交立法会进行先订立後审议的程序。连同首三批医学资格名单，特别注册委员会至今合共建议承认100项医学资格。

不过，头两批以英美澳加等地医学课程为主的有限度注册医生的申请情况并不热烈，

医务衞生局局长卢宠茂去年11月曾公布，自公布第二批认可医学资格名单後，医务委员会共接获11宗申请，其中7人获批，全部都具有专科医生资格。

《2021年医生注册（修订）条例》生效後，合资格的非本地培训医生可循特别注册途径来港，到公营医疗机构服务指定年期，取得认可资格及通过评核後，即可正式注册在港执业。

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