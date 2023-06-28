布林肯：美国支持台湾 没有围堵打压中国

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针对中国近年加强对台胁迫，美国国务卿布林肯周三(6月28日）表示，美方依台湾关系法支持台湾，确保美国可以必要手段协助台湾自卫，这项政策"很大程度取决于北京做了和没做什么"。

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中央社报道，美国总统拜登上任后曾4度表明美军会在中国动武时驰援台湾，白宫官员事后都澄清美国对台政策不变。布林肯周三重申，美国持续奉行基于美中三个联合公报、台湾关系法及对台六项保证的一中政策，"这一点没有改变也不会改变"。

布林肯28日出席美国智库外交关系协会（CFR）活动，与即将卸任的会长哈斯（Richard Haass）讨论美中关系、俄乌战争、深化同盟与伙伴关系等美国外交挑战与机会时，做上述表示。

6月中旬访问北京的布林肯提到，半世纪来，美中多数时间负责任管理"深具挑战的"台湾议题，基本原则是北京与台湾和平解决分歧，双方都不片面改变现状。

布林肯说："2016年，我们见到北京以若干军事行动、部署、演习及试射导弹等暗示他们不接受现状，对台及与台湾有关系的国家实行经济胁迫，压缩台湾国际空间，这一切都有违维持现状。我们试图清楚传达，我们的政策与做法一贯，决心维持现状，全球各国关切任何破坏现状的行动。"

布林肯表示，中国宣称台湾是其他国家无权置喙的主权问题，但全球50%货柜运输每天行经台海、70%半导体在台湾制造，两岸任一方一旦破坏现状，可能引爆全球经济危机，这是各国向美方传达"我们期待持续负责任管理这议题"的主因。

美中近年猜疑加深，双方在军事、外交及科技等层面激烈交锋，双边关系降至数十年来最低点。中国国家主席习近平3月表示，以美国为首的西方国家近年对中国实施"全方位的遏制、围堵、打压"，为中国发展带来前所未有的严峻挑战。

布林肯说，这是他在北京与中方讨论很久的话题。

他表示，围堵、打压、遏制中国不符合美国利益。北京认为美国在"脱鉤"，但去年美中贸易达历史最高点，美国流入中国的外国直接投资创2014年以来新高。美国虽对中国实行出口管制、制裁约1000个个人与实体，但限制极具针对性，只占中国全部企业约0.0001%。

布林肯说，美国不想成为全球唯一成长引擎，希望中国经济成功。但他向中方表明，中国取得技术后如发展核武、开发超音速导弹、将人工智能用于压迫，可能反过来对付美国，因此美国以科技出口管制进行防范。

至于美国对中政策务实目标，布林肯认为首要是双方设法和平共存，确保竞争不演变成冲突，这要从重建稳定沟通管道做起，也是他奉拜登指示访问北京的目的。

布林肯说："这是长期竞争，我认为不存在终点线。我们要确保在竞争过程中处于优势地位，应对中国挑战时凝聚欧洲、亚洲关键伙伴的力量"。

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