拜登："普京输掉了乌克兰战争 已被世人抛弃"

美国/普京/乌克兰战争

美国总统拜登周三(6月28日）表示，俄罗斯总统普京"显然输掉了乌克兰战争，他已被全球"抛弃"。最新民调显示，大多数美国人支持军援乌克兰抵御俄罗斯入侵，并认为军援乌克兰将向中国等敌手展示美国决心保卫自身利益及盟友。

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法新社消息，拜登周三在白宫被记者问及普京现在是否被削弱时回答说：“很难说，但他(普京）显然正在输掉这场战争。”尽管拜登表示，现在判断俄罗斯总统普京是否因瓦格纳集团兵变事件被削弱还为时过早，但拜登表示，普京显然正在输掉乌克兰战争。

拜登还补充说，俄罗斯总统已经"被世人所抛弃"。

不过，拜登在表述时称俄罗斯输掉了“伊拉克”战争，而事实上应该是俄罗斯输掉了乌克兰战争。拜登在周二的竞选大会上也犯下同样的口误。拜登随后表示"已成功团结西方国家反对莫斯科'攻击伊拉克'。

法新社称，作为角逐2024年总统连任候选人，拜登发生"口误"已是习以为常，但其共和党竞选对手对这些错误抓住不放，希望借此证明拜登"年老心智衰退"。

白宫在俄罗斯发生的瓦格纳集团兵变事件带来的影响上仍然很谨慎，美国国务卿布林肯早前表示，现时评论瓦格纳兵变事件对乌克兰战争的影响为时过早，但这一事件显示俄罗斯国内出现真正的裂痕。

另据路透社/易普索最新民调显示，大多数美国人支持军援乌克兰抵御俄罗斯入侵，并认为这类援助将向中国等敌手展示，美国决心保卫自身利益及盟友。

民调显示，美国人支持军援乌克兰的比例大幅攀升，这次受访者中有65%赞成军援乌克兰的作法，高于5月民调时的46%。

根据这份民调，有81%的民主党人、56%的共和党人及57%的独立选民，支持美国向乌克兰提供武器。

这份民调发现，有76%的美国人相信，向乌克兰提供援助将向中国及其他敌手展示，美国有"意愿及能力保护我们的利益、我们的盟友及我们自身"。

此外，这份民调也显示，对于明年美国总统大选，大多数美国人更可能支持有意继续军援乌克兰及拥护北约的候选人。

前美国驻乌克兰大使泰勒（William Taylor）指出："这无疑强化了（美国总统）拜登全力以赴(支持乌克兰）的决定。共和党参众两院领导层也将受到鼓舞。"

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