朔尔茨：瓦格纳兵变削弱了普京

俄罗斯兵变

德国总理朔尔茨周三对瓦格纳流产的军事叛乱发表评论，他认为这次兵变削弱了俄罗斯总统普京。

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德国总理朔尔茨周三对公营电视台ARD表示，瓦格纳雇佣军发动的兵变削弱了普京，“将对俄罗斯产生长期影响。”

不过，朔尔茨表明他不愿意 "参与任何关于普京任期长短的猜测"，"任期可能长也可能短，我们不知道"。

但是，这位总理肯定地表示，“我认为普京被削弱了。因为这表明专制结构和权力结构出现了裂痕，他并不像他所宣称的那样在到处都享有稳固的地位"。

朔尔茨认为，“俄罗斯是一个核大国，是一个很强大的国家，这就是为什么我们必须始终对危险情况保持警惕，而这次发生的就是一个危险情况。”

这位默克尔的继任者补充说，“ 很多人都在猜测事情已经结束了，我们也不知道什么，但无论如何，它肯定会对俄罗斯产生长期影响"。

商人普里戈津领导的瓦格纳准军事组织，一直被视为是莫斯科在海外的武装力量，在周五晚间至周六晚间发动了武装兵变，震撼了俄罗斯。

在24小时之内，普里戈津的手下占领了俄罗斯战略重镇罗斯托夫的几个军事地点，并向莫斯科挺进了数百公里，然后瓦格纳领导人在他的手下距离莫斯科仅有200公里的地方结束了兵变，以换取克里姆林宫为他和他的手下承诺的豁免权。

普京以“叛变”形容这次兵变，这是自其1999年登上权力舞台后遭遇的最严重的挑战。

朔尔茨重申，只有在莫斯科完全撤出其在乌克兰的军队后，谈判才能真正开始。这位德国总理解释说： "我们真的不能肯定地说，由于这些事件，谈判是否会更容易或更困难，这就是为什么乌克兰必须为使之成为可能做出自己的贡献，而这正是基辅在目前进行的反攻中努力所做的事情"。

朔尔茨说，“我们支持乌克兰，以便它能够自卫。我们支持乌克兰的目标并非为了改换俄罗斯政权。

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