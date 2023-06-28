瑞典首都斯德哥尔摩再发生焚烧可兰经事件

瑞典/土耳其/北约

北约秘书长斯托尔滕贝格周三(6月28日）宣布，瑞典及土耳其两国代表将于7月6日在布鲁塞尔举行会议，北约希望在峰会召开前寻求解决瑞典加入北约的问题。瑞典首都斯德哥尔摩周三再发生焚烧可兰经事件；法国总统马克龙周三再次呼吁土耳其和匈牙利在北约峰会前批准瑞典加入北约申请。

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法新社消息，斯托尔滕贝格周三在与爱沙尼亚总理卡亚·卡拉斯会晤后的新闻发布会上表示，北约正在努力完成批准瑞典加入北约程序，下周四将组织一次新的磋商。

瑞典及芬兰在俄乌冲突爆发后申请加入北约，芬兰已于今年四月入盟，但土耳其一直拒绝瑞典的申请。匈牙利国会议员表示，要到秋季会期才会表决确认瑞典的申请，意味着瑞典不会在下月北约峰会前成为北约成员。

土耳其总统埃尔多安与德国总理朔尔茨通电话时再次表示，不能接受瑞典继续支持库尔德恐怖组织的活动。

北约召集瑞典及土耳其等各国外长、情报主管和国家安全顾问举行会议，寻求解决土耳其阻止瑞典加入北约申请。此次会议将在7月 11日至12日于维尔纽斯举行的北约峰会前几天举行。

俄罗斯去年全面入侵乌克兰后，瑞典和芬兰摒弃两国数十年来奉行的中立立场申请加入北约，寻求安全保障。芬兰已于4月加入，但瑞典入会过程却遭到土耳其和匈牙利的阻止拖延。

瑞典首相克里斯特森周三表示，瑞典仍然寄望于下月在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会前或峰会上加入北约。

就在瑞典努力争取加入北约之际，瑞典首都斯德哥尔摩周三再发生焚烧可兰经的示威。一名男子在示威期间撕毁并焚烧一本可兰经，他事后被警方控以煽动种族或民族仇恨。

土耳其外长菲丹谴责在古尔邦节首天焚烧可兰经的行为，认为以言论自由为名，允许反伊斯兰的抗议活动不可接受。

法国总统马克龙周三再次呼吁土耳其和匈牙利在北约峰会前，批准瑞典加入北约申请。

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