白俄罗斯总统卢卡申科如何从普京的附庸变成救世主

俄罗斯兵变

白俄罗斯总统卢卡申科通常总是忙不迭地感谢他的俄罗斯伙伴普京，因为有求于人家，无论请求提供贷款、廉价天然气、帮助平息反对派示威或者管理战术核武器，这一次角色发生了逆转，卢卡申科成了普京的“救命恩人”。

2023年6月9日，俄罗斯总统普京在俄罗斯索契的Bocharov Ruchei住宅会见白俄罗斯总统卢卡申科。两周以后，卢卡申科调停了发生在俄罗斯的一场兵变。

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路透社分析，卢卡申科究竟在说服瓦格纳武装停止向莫斯科挺进的严重关头扮演了什么角色仍然很模糊，但是这位一向被俄罗斯总统嘲讽，被视为可用但不可靠还要求很苛刻的人，现在变成了俄罗斯的英雄。

承认求助于卢卡申科反过来会削弱普京的强人形象，但普京本人也不得不承认：卢卡申科在这场突发而来的动摇俄罗斯的兵变中起了关键的作用。

如果根据卢卡申科本人6月27日对白俄军官的描述，是他，拿起电话，洗耳恭听普里戈津30分钟的臭骂，最终说服这位瓦格纳老板下令其武装停止向莫斯科前进。

还是他，劝告普京不要暗害普里戈津。他说，“普京作出了除掉叛变者的残酷决定，我劝他不要仓促行事。”

法国世界报报道说，最后导致普里戈津同意他的武装停止向莫斯科挺进的是卢卡申科，这个平时被视为普京附庸的白俄罗斯总统，突然从乞丐变成救世主。

普京来不及思考这会对他的光辉形象带来多大的伤害，世界报分析，他在全世界面前已经贬值。普京没有料到，直到那个星期六，6月24日，一直依靠他为其提供廉价的能源，并使白俄的苏联方式得以维持下去的卢卡申科，突然与他置换了角色。

普京在慌乱时刻打电话求人，哈萨克总统表现得相当冷淡，普京没有给老朋友习近平打电话，或者远水解不了近渴，或者知道中国首鼠两端，在作壁上观？但是卢卡申科是躲不过去的。

在2020-2021爆发反对独裁者卢卡申科的大规模示威游行后，白俄罗斯反对党人绝大部分被迫流亡或者入狱，但不少观察人士分析，卢卡申科这次调解成功有助于依赖俄罗斯延续自己的政治生存。

反对党领袖季哈努斯卡娅的顾问维亚科卡对路透社表示，“卢卡申科没有拯救普京，他不过拯救了他自己。卢卡申科明白，假如普里戈津进入莫斯科，第一个倒下的将是他”。

他补充说，“卢卡申科如此脆弱，此刻完全取决于普京。最大的回报可能是普京继续把他作为特殊的盟友，从经济上和政治上支持他，作为交换，卢卡申科甘愿为普京做他想要他做的一切。”

普京的俄罗斯与卢卡申科的白俄罗斯难解难分，莫斯科从白俄土地上发起侵略乌克兰的“特别军事行动”，在白俄部署战术核弹，驻扎数以万计的士兵。

卢卡申科比谁都明白，他的白俄罗斯与普京的俄罗斯“休戚与共”。他说，“如果俄罗斯倒塌，我们将被埋入俄罗斯倒塌的废墟中”。

星期二，俄罗斯国家杜马在欢呼普京和卢卡申科暴风雨般的掌声中开会。普京在兵变后首次向全国发表讲话时感谢卢卡申科“对和平解决危机的贡献”。

俄罗斯国家电视台的主持人甚至毫不犹豫地说，卢卡申科应该被授予俄罗斯英雄称号。克里姆林宫发言人佩斯科夫也夸赞白俄总统是一位“睿智和经验丰富的政治家。”

在他的本国，他更被誉为“莫斯科的救世主”。他控制的官媒称颂他是“斯拉夫文明的和平使者。”

至于允许瓦格纳头目和武装进入白俄罗斯，是不是养虎为患，卢卡申科宁愿相信可以与雇佣军分享战斗经验。总之不怕，“我们会严密地监视。”

不过，反对党认为卢卡申科为白俄罗斯“进口了一个严重的问题”。维亚科卡说，“卢卡申科构造了一个故事，把自己描绘成人类的救世主。对他国内的支持者可行，但从长远来看，卢卡申科不知如何对付普里戈津这群暴徒”。

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