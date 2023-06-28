香港出口头五个月累跌16.3% 已连跌13个月 学者料全年零增长 官料或明年复苏

香港/经济

香港经济主要动力之一的进出口贸易持续倒退，最新的5月数据显示，进出口的跌幅都比预期差，以致今年头五个月的累计出口货值按年跌16.3%，进口累计货值跌13.4%，贸易逆差增至1750亿港元(下同，折合约204亿欧元)。财政司长陈茂波则早已进行心理预期，明言香港经济至今主要是靠消费来「顶住」(即「支撑」)，不敢直言可保持3.5%至5.5%的经济增长预测上限。经济学者袁伟基亦对进出口贸易前景不乐观，声言全年的进出口不拖累经济增长已经很好。

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在政府统计处昨(27日)午公布5月进出口数据之前，陈茂波已在吹淡风，本周日(25日)已在在一个电台节目上说，本地出口已经连跌五个月，全年经济增长须依靠消费和旅游服务输出，能否达到3.5%至5.5%的经济增长预测上限，须视乎极具挑战的外围经济环境。而商务及经济发展局局长丘应桦今日亦在香港电台专访中表示，预料香港整体经济或要到第四季或明年才全面复苏。

但统计处周二公布的数据仍较市场预期差。公布指出，香港5月出口货值为3276亿元，按年跌15.6%，较预期差4.5个百分点，且已是连续两个月录得双位数倒退，并较4月跌幅扩大2.6个百分点，录得连续13个月倒退；进口方面，5月货值为3540亿元，按年跌16.7%，较市场预期差6.5个百分点，亦较4月跌幅扩大4.8个百分点，录得连续11个月倒退。进出口对冲冲後，5月贸易逆差为264亿元。

港府发言人表示，外围环境疲弱，拖累5月出口货值按年进一步下跌，输往所有主要市场的出口，均录得不同程度的跌幅，预期未来先进经济体疲弱，将继续对香港出口构成挑战，但认为中国内地经济增长加快应有望抵销部分影响。

不过 ，树仁大学经济及金融学系助理教授袁伟基没有港府发言人般乐观，他今早在电台节目上表示，中国的货币政策与欧美背道而驰，人民币不大可能升值，而在过去七个月，人民币汇价已累计下跌5%，即使香港运输成本因输入外劳而不再上调，香港货物出口的成本一来一回已上升一成，竞争力自然较差，中国不少货物已直接输往东南亚国家而不经香港。

数据亦显示，5月出口往中国内地的货值下跌17.5%，与当月出口至亚洲的整体货值下跌18.2%的跌幅相若。

至於各国均觊觎的东盟市场，袁伟基指出，香港并非区域全面经济夥伴协定（英文缩写为RCEP）成员，有关税障碍，以致5月的出口货值亦下跌三成至四成；而另一重要经济体印度，5月出口货值亦下跌三成以上，所以特首李家超下月也会出访东盟等国，争取商机，他预料，下半年的外贸会略为改善，但对全年成绩则并不乐观，可能只是「打个和」，即全年贸易增长为零，期望外贸不拖累整体经济。

法国外贸银行亚太区高级经济学家吴卓殷亦认同，全年出口很大机会录得零增长，并指有关预测已包含主要经济体衰退风险升温的因素，但他补充，一旦更多央行更进取地加息，或加强鹰派立场，有可能导致年内香港进出口表现更为逊色。

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