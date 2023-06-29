台湾以两岸局势为由拒绝中国官员参加台北夏季旅展

台湾/中国/美国/军售

台湾周四(6月29日）以"目前与中国海峡两岸局势"为由，拒绝中国旅游官员申请下个月来台参加台北夏季旅展。另外台湾6月29日表示，台美完成签署采购陆上机动布雷系统，金额为新台币45亿4054萬元（约1.46亿美元），已于21日生效，会在2029年底前完成交付。

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台湾大陆委员会副主委兼发言人詹志宏周四在陆委会例行记者会上表示，评估两岸整体情势发展，内政部移民署联审会议作出"不予许可"决议。

移民署表示，台北夏季旅展主办方邀请中国省级旅游官员，但"考量两岸整体局势"，他们的申请被拒绝。

声明指出，"对其参与的必要性、急迫性和不可替代性存在疑问，因此其申请不予许可"。

詹志宏说，至于陆方旅游相关企业人士和参展演艺人员等人则是全部放行，同意其来台参加台北夏季旅展。

根据陆委会数据，这个申请案陆方申请来台人数计有212人，联审会议召开后决议核准137人来台，70多名中国省级地方官员的来访名单全部驳回。

另据报道，台湾6月29日表示，台美完成签署採购陆上机动布雷系统（即火山车载布雷系统），金额为新台币45亿4054萬元（约1.46亿美元），已于21日生效，会在2029年底前完成交付。

根据6月29日公布的采购决标公告，台湾会向美国采购14套"M136火山车载布雷系统"。

美国国防部2022年12月曾表示，美国国务院已批准最新一笔对台军售案，将向台湾出售火山布雷系统。

中央社报道，美国国防安全合作署（DSCA）去年12月宣布军售台湾总额约新台币54.5亿元的火山车载布雷系统（Volcano），项目包括火山布雷系统、M977A4重型卡车、M87A1反战车地雷，及M88、M89训练用地雷等。

台湾陆军司令部参谋长章元勋中将1月在国防部记者会指出，火山布雷系统不会如外界若干人士担忧让台湾成"地雷岛"，因为这套系统具备智能型定时自毁特性，也非长时间广域布雷，仅在敌方可能登陆路线上，精准且有效投放；同时，这款战防雷布在地面、并非埋在地下，易辨识可大幅降低人员误伤率。

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