巴斯夫继续投资上海创新园

中德贸易

尽管遭到严厉批评，德国化工巨头巴斯夫仍继续在中国投入大量资金。为扩建上海创新园，巴斯夫将追加数百万欧元。

图为德国路德维希港的巴斯夫化工厂的一部分。根据最新报道，德国化工巨头巴斯夫仍继续在中国投入大量资金。为扩建上海创新园，巴斯夫将追加数百万欧元。

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据mannhaim24.de网站报道：化工巨头巴斯夫再次斥巨资投资研发园区，但不是在路德维希港总部的主工厂，甚至不是在德国本土，而是在中国上海。本周二（6月27日），上海创新园正式揭牌。

自2012年起，巴斯夫在上海创新园投资了2.8亿欧元，旨在增强公司的创新实力，更好地满足中国及整个亚洲客户的需求。

近期，巴斯夫因在华投资受到严厉批评。但巴斯夫继续看好中国市场。巴斯夫欧洲公司执行董事会成员兼首席技术官梅兰妮·马斯-布伦纳 (Melanie Maas-Brunner) 表示：“我们的客户比以往任何时候都更需要创新的解决方案来实现可持续的未来。通过扩建巴斯夫上海创新园，我们可以更快地应对中国和整个亚洲市场不断增长的需求和要求。”“创新是实现可持续发展和增长的重要驱动力，也是我们成功的关键。”

巴斯夫上海创新园是巴斯夫在亚洲最大的研发基地，于2012年开业，并通过2015年和2019年的两次扩建，成为巴斯夫及其在该地区合作伙伴的创新中心。此次扩建包括两座建筑，配备新设施和实验室，以推进化学研究项目并开发新的可持续解决方案。

巴斯夫大中华区总裁兼董事长楼剑锋博士说：“巴斯夫上海创新园的扩建是我们在全球最大的化工市场大中华区业务发展的又一个里程碑。我们不断投资于研发。我们希望扩大我们的本地产能并与中国客户一起开发新产品，特别是在电动汽车、先进制造（即创新制造技术）和可再生能源等快速增长的领域。”

巴斯夫全球约 10,000 名研发员工中，约有 10% 在大中华区工作，其中包括上海创新园。

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