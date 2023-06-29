《日经亚洲》：中国大打信息战 动摇所罗门群岛民心

中国对所罗门的信息战

因美中影响力拉锯战而变成焦点的太平洋岛国所罗门群岛，近年来每逢当地反中情绪高涨时，据《日经亚洲》报道称，所罗门就会出现为中国“洗白”的可疑讯息。

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《日经亚洲》报导写道，今年3月，所罗门群岛社群媒体上开始流传有关暗杀亲中总理梅纳西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare）的消息。一篇贴文称：「一名有美国政府撑腰的美国杀手将为了这场猎杀行动前往所罗门群岛。」并有人特意说，这项计划是由其政敌丹尼尔·苏达尼（Daniel Suidani）所策划的。

报道指出，这起谣言时间点很巧妙。苏达尼2月在亲中政客主导的不信任投票中遭罢黜马莱塔省（Malaita）省长职位，引发苏达尼支持者不满，正当他们发起抗议，3月就传出上述传闻。

当《日经》询问时，苏达尼否认上述指控。他说：“我与索加瓦雷没有私怨。” 并补充说，他利用省长的职位批评所罗门政府的政策，“因为我在代表我的人民”。

这个例子与所罗门群岛出现的“假讯息”模式不谋而合：每当所国反中情绪高涨，就会出现有利中国政府的讯息带风向，这些讯息很可能来自中国媒体。日经及其合作伙伴的分析显示，这种情况在过去几年屡次重复。

《日经》报道续指，2019年，所罗门总理索加瓦雷决定与台湾断交，在中国加强与南太平洋往来之际，索加瓦雷是中国的重要合作伙伴。部分观察家表示，北京试图在当地建立军事基地，但中国政府予以否认。

澳洲战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）分析师约翰逊（Blake Johnson）对《日经》表示，这起谣传的索加瓦雷刺杀阴谋，可能是中国政府或其伙伴发动的信息战。

约翰逊说：“这绝对符合中共想要的叙事和议程。非常有效地分散人们对真正议题的注意力，再也没有人认真谈论不信任投票，或马莱塔省的任何实际发展困境。”

假讯息效应表现在脸书上亲中反中情绪的消长

针对社群媒体趋势研究的分析报告显示，这可能是北京的常见策略。在以色列网络安全公司Cyabra和东京Terilogy Works的协助下，《日经》检视了约1万6000篇脸书贴文，研究在社群媒体亲中和反中情绪的变化。

举例来说，当地一家媒体报导，2021年11月反政府示威发生后不久，似源自于中国媒体的消息开始流传，称「外国政府向砸车和烧毁建筑物的年轻人支付报酬」。脸书上相关贴文的语调迅速出现转变，原本多达84%的反中评论，不到2周便降至22%，亲中评论则从15%跃升至30%。

2022年3月也上演了类似的模式：先是有消息称索加瓦雷政府正与中国就一项安全合作协议协商，随后出现谈论西方列强试图控制所国的话题。脸书的反中情绪遂在一个月内从77%下降至27%，且北京于4月正式宣布一项安全协议。

不仅如此，去年7月，太平洋岛国各国领导人在斐济举行的国际论坛与中国讨论区域安全协议时，中国媒体称美国试图将该地区变成与北京的“竞争最前线”，此一说法与所罗门人民类似恐惧产生共鸣。脸书上，反中贴文一周内又从50%降至18%。

约翰逊暗示，北京寻求以信息战来推进其安全政策奠定基础。他分析指，从所国民众对变化的接受程度，可以看出这些行动是否奏效，例如民众是否接受中国提供的安全设备，以及是否接受目前派驻在该国的中国警察。

中国驻所罗门群岛大使馆没有回复《日经》的置评要求。

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