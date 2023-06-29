美国防部：被击落的中国间谍气球"没有在美收集数据"

美国/中国/间谍气球

路透社消息，美国国防部周四(6月29日）表示，2月初飞越美国上空后被击落中国间谍气球，在飞越美国领空过程中，没有收集任何数据。

广告 继续浏览后续

美国国防部发言人帕特·莱德(Pat Ryder)周四表示，"我们已经确定，在(中国间谍气球）飞越美国领空时没有收集信息"。

《华尔街日报》28日报导，美国军方近5个月前侦测并击落这枚侦察气球，让原已紧张的美中关系再起波澜后，数个国防与情报机关与联邦调查局（FBI）联手，分析打捞到的中国侦察气球残骸。美国官员援引初步调查结果表示，今年年初飘到美国上空的中国侦察气球，上头装满了美国人制造的设备，协助气球蒐集照片、影像等资讯，分析结果佐证了这枚气球是用来刺探美国的结论。

美国官员指出，分析结果发现，这枚气球装满了可自商业管道取得的美国设备，其中有些是在网路上销售，搭配更专业的中国感测器等设备，以蒐集相片、影像等资讯并传回中国。他们说，分析结果佐证气球是用来刺探美国，而非如同北京当局所说的是用来观测气象。

官员说，这枚气球在经过阿拉斯加、加拿大与美国一大片相邻的州的8天期间蒐集了资料，但似乎没有将资料传回中国。官员不愿透露这枚侦察气球是否故障，但五角大楼表示美国军方曾祭出反制措施，防止侦察气球蒐集情资。

美中关系也因"间谍气球"风波更加紧张，美国国务卿布林肯原定2月访问北京，推迟至本月18日才展开为期两天的访问。

另外在布林肯访北京后，美国总统拜登出席加州一场募款活动时则再提"间谍气球"一事，拜登表示，对于他下令击落的那个两节列车大小的间谍气球，习近平感到非常不悦的原因是，习近平不知道气球出现在那。拜登表示，这对"独裁者"来说是一个非常尴尬的情况，"他们不知道发生什么事"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅