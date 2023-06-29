非裔少年之死引发骚乱恐将扩大 法国部署4万警力 巴黎周边城市宵禁

法国/示威/社会冲突

法国非裔少年路检被一名警察枪杀引发的骚乱有进一步扩大之势，警方预计未来数夜暴力事件将在多地蔓延。巴黎周边克拉马尔等市宣布实施宵禁至下周一，大巴黎地区21点以后大巴及有轨电车等公交停运。

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法新社报道，一名17岁的非裔青少年纳赫尔（Nahel）27日早晨8时多，开车拒绝服从路边拦检，遭南泰尔（Nanterre）警察开枪射杀。当地检察官称，调查法官已经以故意杀人罪正式调查涉案警察。

非裔少年被警察枪杀事件引发大规模抗议活动，警察和示威者之间紧张局势加剧，在巴黎及周边城市已经连续两个晚上发生暴力骚乱。法国内政部长达马南周四表示，周四晚到周五，在法国各地部署约4万名警察，其中在巴黎及其周边地区加派5000警力维持秩序。

在事发的巴黎市郊楠泰尔，周四，包括死者纳赫尔的母亲和亲友在内超过6千人举行游行，要求为纳赫尔寻求公义，防止同类事件再发生。期间有游行人士与警方冲突，他们向警员投掷杂物，并放火烧车，警方施放催泪气体制止和驱散。东南部城市马赛也发生示威青年与警方冲突。

法新社援引来自警方消息人士称，当局预计，在接下来的几个夜晚，“针对警察、国家或象征公共权力的暴力骚乱事件恐将"扩大化"，或将演变成城市暴力的战场。

法新社称，法国内政部除向各地调派40000警察及宪兵应对暴力骚乱之外，还向南泰尔等暴力风险地区派遣"特种作战力量"，包括"国家宪兵干预队"（GIGN）、巴黎警察调查干预队（BRI）。北部里尔也被视为特别风险地区， 周四至周五晚上将派遣"国家警察特别介入队"（RAiD）

警方在大巴黎地区也处于"高度戒备"。

与此同时，巴黎周边多个城市宣布实施夜间宵禁。

上塞纳省克拉马尔市（Clamart）及贡比涅（瓦兹省）等多个城市从周四晚上到周一早上实行夜间宵禁。

克拉马尔市政府在一份公告中宣布，从周四晚上(6月29日）到周一(7月3日）早上，晚上9点到早上6点实行宵禁。

周三至周四夜间，克拉马尔这座富裕而安静的郊区小城有一列有轨电车被纵火焚烧。

瓦兹省贡比涅市政厅周四宣布，对没有父母陪伴的16岁以下未成年人实行宵禁，宵禁一直持续到周一早上。

在马恩河畔讷伊（塞纳圣但尼省），七辆市政警车被纵火烧毁，市长巴赫蒂亚里决定，在该市包括市政府所在的三个街区实施部分宵禁。

另外，大巴黎地区21点以后大巴及有轨电车停运。

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