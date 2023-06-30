中俄联手开发玻利维亚锂矿

玻利维亚/中国/俄罗斯/锂矿

南美国家玻利维亚政府宣布。中国和俄罗斯将投资14亿美元在玻利维亚开设两个锂矿。玻利维亚拥有丰富的电动汽车电池所需金属矿藏。

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玻利维亚总统路易斯-阿尔塞在一次公开活动中说，中国的中信国安和俄罗斯的第一铀业集团，这两个拥有大量国有资产的集团，将与玻利维亚国有的Yacimientos de Litio Bolivianos（YLB）联手，建立两个碳酸锂生产厂。

根据玻利维亚政府公布的计划，Uranium One集团将投入5.78亿美元（5.32亿欧元）在Pastos Grandes盐沙漠建立工厂，而中信国安将投资8.57亿美元（7.89亿欧元）在Uyuni盐沙漠开展类似项目。这两个地点都位于西南部的波托西省。

玻利维亚碳氢化合物和能源部表示，"每个综合体将有每年25,000公吨的生产能力"。开发工作将在三个月内开始。

据法新社说，三方代表出席了周四的合同签署仪式。

今年1月，玻利维亚政府与中国财团CBC签署了另一项协议，以建立两个锂电池工厂，价值至少10亿美元（9.2亿欧元）。

锂是制造电动和混合动力汽车电池以及其他类型的储能系统的一种基本金属。鉴于需要使汽车行业更加环保，它已成为一种战略资源。目前旧电池的回收仍然是一个问题。

玻利维亚估计在乌尤尼盐沙漠中有2100万吨的锂，并声称这是世界上最大的矿藏。然而，由于地理和地形的原因，也由于政治上的紧张和缺乏技术知识，这个南美国家正在努力开发巨大的储量。

玻利维亚油气和能源部在1月表示，预计到2025年将出口价值50亿美元（46亿欧元）的锂，这将超过天然气带来的收入，2022年玻利维亚的主要收入来源是34亿美元（31亿欧元）。

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