中国大学生毕业 纷纷在校园躺平摆拍

中国/学校/躺平

这些不是普通的毕业照。躺平毕业照没有笑容满面，也没有的毕业生自豪地举着毕业证书，也没有把学位帽扔向空中。没有骄傲的父母站在他们新获得毕业证书的后代身边。华盛顿邮报称，中国的大学毕业生在校园里就像躺平的“僵尸”摆拍。

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据华盛顿邮报今天报道称，一小部分中国 2023 届毕业生通过发布自己看起来完全疲惫不堪的照片来纪念这一毕业时刻。他们趴在地上，脸上戴着流苏帽。弯腰靠在栏杆上，双手无精打采垂下。在社交媒体上，毕业照通常伴随着“僵尸风格”或“平躺”等标签。

这些非传统的毕业照是对中国毕业生在踏入职场时所面临的激烈竞争环境的回应。

随着经济努力摆脱三年清零政策的瘫痪，失业率很高，尤其是年轻人。根据最新统计数据，16 岁至 24 岁之间的人约有 20% 失业。

与此同时，刚刚大学毕业的人数达到创纪录的 1160 万人。由于前景黯淡，一些应届毕业生开始采取“平躺”的心态。

平躺要求以最小的努力度过难关，这个流行词象征着一种微妙的、被动的反抗。这种心态遭到政府的公开谴责和劝阻。

躺平已经成为中国千禧一代和Z世代的口号，他们已经受够了激烈的竞争，希望选择退出中国紧张的工作文化和随之而来的社会期望。

对于一些学生来说，在网上发布非常规的毕业照不仅是他们精神状态的反映，也是离校前与同学玩耍的最后机会。

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