中国6月经济数据续报疲软

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根据今天公布的官方数据，中国6月份的制造业活动连续第三个月出现萎缩，非制造业活动的PMI指数，特别是包括服务业，报告处于积极的区域，但从5月的54.5%下降到6月的53.2。

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根据周五公布的官方数据，中国6月份的制造业活动连续第三个月出现萎缩，显示中国经济在取消清零之后的复苏仍然处于疲软的迹象。

中国国家统计局宣布，反映工业界健康状况的采购经理人指数（PMI）为49点，而5月份为48.8点。法新社说，与彭博社询问的分析师的预测一致。

数字高于50表示制造业活动扩张，低于50表示萎缩。2月份，中国PMI达到52.6点，是十年来的最高水平，但此后又有所下降。

去年12月，中国取消了实施了近三年的清零限制，希望中国经济得以反弹：第一季度，中国国内生产总值（GDP）同比增长了4.5%。但房地产行业即中国经济增长的传统支柱的过度负债、劳动力市场的不确定性导致的消费低迷以及全球经济放缓对中国商品需求的拖累，使经济受累。

中国总理李强总理本周表示，中国政府已将今年的增长目标设定为 "5%左右"，这是几十年来最低的目标之一，但中国官方称有信心实现这一目标。然而，Pinpoint资产管理公司的经济学家Zhiwei Zhang指出，"中国的经济势头仍然相当疲软"，而且 "全球经济正在放缓"，这应该进一步减少 "未来几个月 "的国际需求。据指出，"鉴于去年的疲软基础，今年中国经济5%的增长目标（......）是相当谨慎的"。

中国非制造业活动的PMI指数，特别是包括服务业，报告仍然处于积极的区域，但从5月的54.5%下降到6月的53.2。

为了刺激经济活动，中国央行在最近几周颁布了几次降息。但许多经济学家呼吁当局制定刺激计划。

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