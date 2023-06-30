习近平主持开会推雄安高质量建设 政治局会议减少台媒提是否因“一言九鼎”

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中共总书记习近平今天主持中共中央政治局会议，审议他6年前拍板的雄安新区。会议称雄安新区的重心已转向高质量建设，并需建设一支“政治过硬”、“改革意识强”干部队伍。

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中央社今天引述中国官方新华社消息称，该会议指出，设立雄安新区是为疏解北京非首都功能，深入推进京津冀协同发展，“是千年大计、国家大事。”当前雄安新区工作重心已转向“高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展”，并会推出一揽子支持政策。

雄安新区被中共官方称“千年大计”，但近日有港媒到当地视察，发现当地仍在大兴土木建设，居民区、商务中心、市民服务中心等地不见人潮。

中央社称，港媒此前报道，由24人组成、被视为中共最高决策机构的中共中央政治局，通常每月月底召开一次会议；但去 年10月中共20大之后，去年11月、今年1月和5月，官媒在这3个月份未公布政治局召开会议。外界猜测是否由于“领导人一言九鼎”，所以中央政治局会议减少开会。

不过也有报道指，一般而言，中共中央政治局开会都会顺便举行集体学习，外界指官媒没有公开报导的3次会议，除去年11月外，政治局分别于1月31日下午和5月29日下午举行了集体学习。官媒没有报导开会，很可能是会议的主题不宜对外公开。

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