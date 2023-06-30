华日：瓦格纳兵变坏了习近平全球外交棋局

中国/俄罗斯/瓦格纳兵变

俄罗斯的内乱和不稳为中俄关系注入了新风险，可能给中国在全球舞台造成进一步的孤立。但分析人士称，即便俄罗斯领导层更迭，中国也不会放弃这个对抗美国的关键战略伙伴，因为中国有更大的棋要下。

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据华尔街日报报道称，俄罗斯动荡破坏中国的全球外交“棋局”。一个准军事组织短暂反叛俄罗斯政府的行动、以及此事突显的莫斯科软肋，为中俄关系注入了新风险。俄罗斯是中国挑战美国主导的全球秩序的主要盟友。中国今年早些时候结束三年抗疫，走出因“动态清零”政策而与外界隔离的状态。自那时以来，中国一直站在全球外交舞台的前沿，以更大胆的方式展示实力，以匹配中国身为世界第二大经济体的地位。

今年头几个月，中国开展了一系列行动：在中国斡旋下，伊朗与沙特这两个对手国家握手言和恢复建交，令人始料未及；中国还提出帮助促进以色列与巴勒斯坦、以及乌克兰与俄罗斯的和平谈判；并提出新的发展和安全倡议，宣扬中国领导人习近平在国际秩序方面的愿景，以对抗他所认为的美国的霸权主义。

在这一过程中，中国政府进一步与俄罗斯交好，以抵制美国领导的民主国家联盟的压力。尽管中俄历史上曾有过关系紧张的时期，但习近平和普京已经建立了更紧密的联系，二人都认为，美国及其盟友试图掣肘中俄。

现在，准军事组织瓦格纳(Wagner)兵变失败引发动荡，增大了普京在国内面临的压力，令人对俄罗斯能否维持在乌克兰的战争行动提出新的疑问。这使得习近平与普京的友好关系越来越像是种负担，削弱了两个强大的邻国关系密切的形象。中国把与俄罗斯的关系放在首位，即使是在俄罗斯入侵乌克兰之后也是如此，这种策略破坏了与美国、欧洲和世界上许多大型经济体的关系。

据华尔街日报说，北京方面没有表现出任何抛弃普京的迹象。中国外交部在周末表示，中方支持俄罗斯维护国家稳定。本周，对于有关习近平和普京最近几天是否就瓦格纳叛乱进行了交谈的问题，中方避而不谈。在莫斯科方面在瓦格纳兵变动荡后努力维稳之际，本周早些时候，俄罗斯副外长鲁登科(Andrey Rudenko)按原定计划访问了北京，这表明俄中继续保持密切双边关系。

在寻求削弱美国在全球事务中的优势地位时，中国官员正力推他们所称的多极体系，在该体系内，中国以及俄罗斯等伙伴拥有维护自身利益的更大话语权。

该报采访澳大利亚新南威尔士大学(University of New South Wales)研究中俄关系的高级讲师Alexander Korolev说，尽管俄罗斯出现了动荡，但北京方面可能会继续经营与莫斯科的政治伙伴关系，将俄罗斯视为对抗美国的重要桥头堡，无论谁领导俄罗斯。在Korolev看来，北京方面的思路是：“就算俄罗斯的领导层更迭，他们也会经营与俄罗斯的战略伙伴关系。这么说吧，他们有更大的棋要下。”

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