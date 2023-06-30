台湾报告11架中国军机今越过台湾海峡中线

台湾/中国/台湾海峡中线

台湾国防部今天报告，今天有11架中国军机于星期五上午越过了台湾海峡中线。台湾海峡中线是中国大陆与台湾两岸之间的非正式屏障分界线。路透社说，中国正在加大对台湾的军事压力。

这是一幅2023年4月11日拍摄的插图，图中展示的中华人民共和国和中华民国国旗前可以看到士兵的微型模型。

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台湾称11架中国军机今天越过台湾海峡中线。近年来，台湾抱怨中国空军几乎每天都在台湾防空识别区西南部扰飞。

根据台湾国防部称，周五上午 8 点（格林威治标准时间 00:00）左右，在台湾附近发现了包括战斗机和轰炸机在内的总共 24 架中国战机，台湾国防部说，五艘中国战舰也参加了中国称之为“联合战备巡逻”。

台湾国防部表示，台湾派出飞机和船只警告中国的活动，并启动导弹系统进行监视，同时使用标准措辞进行回应。

台湾一名高级安全官员告诉路透社，中国周五的活动可能是对众议院军事委员会主席迈克·罗杰斯率领的美国国会代表团访问台北的反应。

中国从未放弃使用武力控制台湾，今年四月，中国在台湾周边举行了演习，以应对台湾总统蔡英文与美国众议院议长会面的愤怒。

据该报道，美国国务院周四批准了两笔向台湾出售弹药和后勤供应支持的潜在交易，价值高达 4.4 亿美元。

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