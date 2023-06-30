“携程”向生孩子的员工发万元奖励

中国/育儿

中国携程集团周五宣布，将从 7 月 1 日起向员工每生育一个孩子支付 5 万元人民币（合 6,897.69 美元）奖励。这是中国大型私营公司首次采取此类举措鼓励生育，并响应国家与人口老龄化作斗争呼吁。

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携程是全球最大的在线旅行社之一，拥有 4 亿用户，携程表示将为其全球员工每生育一个孩子，在五年内每年支付 1 万元人民币的父母现金补贴。该公司表示，该计划将耗资约10亿元人民币。

携程网执行董事长在一份声明中表示：“我一直建议政府向有孩子的家庭，特别是多孩子的家庭提供资金补贴，以帮助更多的年轻人实现多生孩子的愿望。”企业也可以发挥自己的能力，营造良好的生育氛围。”

自1980年至2015年实行独生子女政策后，人口统计学家警告称，随着劳动力萎缩以及负债累累的地方政府在老年人口上的支出增加，中国将未富先老。

中国的出生率从2021年的每千人7.52人下降至去年的每千人6.77人，创有记录以来的最低水平。

据中国当局表示，到 2021 年，夫妇最多可以生育三个孩子，但即使在新冠肺炎疫情期间，夫妇们都不愿意生孩子。

年轻人将高昂的育儿和教育费用、低收入、薄弱的社会安全网和性别不平等视为令人沮丧的因素。

路透社说，人口学家音译为梁亮今年出版了《人口战略：人口如何影响经济与创新》一书，建议中国将GDP的2%用于鼓励生育。

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