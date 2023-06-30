新西兰称谨慎处理对华关系努力避免陷入争斗

新西兰/中国

新西兰外交部长今天称，新西兰正在谨慎处理与中国的关系，必须避免在中美战略竞争中沦为被打击报复对象。

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新西兰官方说要谨慎处理与中国的关系，努力避免陷入竞争。新西兰外交部长纳奈亚·马胡塔发表上述言论之际，新西兰总理希普金斯(Chris Hipkins)即将结束他率领的贸易代表团对中国进行的为期六天的访问，其中包括与中国国家主席习近平和国务院总理李强会面。新西兰访华重点讨论经济伙伴关系和贸易问题。

希普金斯因在访问期间没有花更多时间提出新西兰对新疆侵犯人权行为的担忧，但将面临国内批评。

新西兰外长马胡塔在接受路透社采访时表示：“中国的关系非常复杂，我们处理时要非常谨慎。”她表示，希普金斯对贸易的关注并没有改变新西兰的外交政策，而是表明新西兰与中国存在一系列利益相关。

希普金斯与习近平会面后发表的声明中没有提及人权问题或台湾海峡。前总理杰辛达·阿德恩 (Jacinda Ardern) 与习近平 2022 年 11 月会面的新西兰文件中提到了这两点。

但新西兰外长马胡塔说，“我毫不怀疑讨论涉及贸易和经济问题、人权问题和乌克兰战争议题。”

路透社说，中国外交部没有立即回应置评请求。中国驻新西兰大使馆发言人上周表示，过去五十年来，“通过共同努力，在相互尊重、求同存异的基础上”，两国关系取得了长足发展。

长期以来，新西兰在五眼情报共享联盟中一直被视为对中国持温和甚至离心的态度。但在去年中国与所罗门群岛达成安全协议后，新西兰在安全问题上的态度以及对中国在南太平洋日益增强的影响力变得更强硬。

本周，《澳大利亚人报》称，玛胡塔的访华行程受到了中国对方长达一个小时的训斥。但新西兰外长却形容这次会议“非常有力”。她说，在会见中，她指出了新西兰“对新疆人权状况以及香港权利和自由受到侵蚀的深切关注”。

她表示，中国和新西兰可能会就存在分歧的问题进行艰难的对话。新西兰外长称，“在一些相当困难的时期，我们一直与中国保持外交对话。” 她没有详细说明。

据新西兰外长说，外交政策和地缘政治挑战变得越来越复杂，包括气候变化对各国的影响、乌克兰战争以及需要重新安置的大量难民。“就两个大国之间的战略竞争而言，我们在太平洋地区面临着挑战，” 她说，“新西兰的处境是，我们希望确保我们不会被换边易位，我们正在以能够维护我们利益的方式管理重要的关系。

新西兰外长称，“我们是一个民主国家。我们信奉开放、透明、民主的原则。我们将继续与持有相同价值观的国家保持一致。”

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