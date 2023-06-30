美国五角大楼称：将不再帮助那些愿接受北京审查的好莱坞电影

美国《政治》杂志 6 月 30 日刊登 贝齐·伍德拉夫·斯旺的文章说：如果好莱坞导演电影接受北京审查，美国国防部今后将不再与他们合作。

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美国国防部五角大楼
美国国防部五角大楼 AP - Patrick Semansky
作者： 肖曼
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文章说：几十年来，好莱坞和美国国防部一直保持着共生关系。五角大楼允许电影制片人在军事基地、海军舰艇或其他地点拍摄他们的项目，并参与电影制作过程。美国军队受益于军人的积极形象，电影制作人受益于真实的场景和技术专长。

但随着中国执政的共产党开发出越来越先进的审查和监视工具，无数美国公司包括好莱坞电影公司都在寻求遵守北京的要求，同时试图躲避美国国内的抵制。

比如去年的好莱坞电影《壮志凌云：特立独行》预告片中，观众注意到演员的飞行夹克上，台湾和日本的国旗被取下，这显然是为了安抚中国投资者腾讯。但在美国受到批评后腾讯放弃了对这部电影的投资，之后，在最终版本中又恢复有台湾和日本国旗的镜头。

本周三，美国国防部更新了与电影制片厂合作的规则，禁止向计划遵守或可能遵守中国政府审查要求，以便在中国发行电影的导演提供任何协助。也就是说：如果你是一名电影制片人并且你需要五角大楼的帮助，从现在开始你必须保证你不会让中国首先审查你的电影。

据《政治》杂志获得的一份新的国防部文件，希望美国军方帮助其项目的电影制片人现在必须承诺，他们不会让北京修改这些电影。在新规定中，美国国防部有关部门还将权衡与制作无关的人士提供的任何可验证的信息，这些信息表明该电影可能符合审查制度的要求。一旦国防部批准某个项目的合作，该机构就会指派一名官员与电影制片人合作。从现在起，制作公司必须以书面形式通知该人此类审查要求，包括此类要求的条款，以及该项目是否已遵守或可能遵守此类审查要求。

美国德州共和党参议员特德·克鲁兹表示他对新规则感到满意说：中国共产党在宣传和审查方面花费了数十亿美元，多年来，好莱坞通过审查电影来帮助他们，以便它们可以在中国放映，同时仍然与美国政府合作开发这些完全相同的电影。”

这项新的指导方针将迫使电影公司选择其中之一，我谨慎乐观地认为他们会做出正确的选择并拒绝中国的敲诈。

文章还披露：克鲁兹在2023 财年国防政策法案的审理期间发挥了影响力，在一次发言时他批评说：当特立独行者害怕中国共产党时，这对世界意味着什么？”

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