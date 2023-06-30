美国五角大楼称：将不再帮助那些愿接受北京审查的好莱坞电影

美国《政治》杂志 6 月 30 日刊登 贝齐·伍德拉夫·斯旺的文章说：如果好莱坞导演电影接受北京审查，美国国防部今后将不再与他们合作。

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文章说：几十年来，好莱坞和美国国防部一直保持着共生关系。五角大楼允许电影制片人在军事基地、海军舰艇或其他地点拍摄他们的项目，并参与电影制作过程。美国军队受益于军人的积极形象，电影制作人受益于真实的场景和技术专长。

但随着中国执政的共产党开发出越来越先进的审查和监视工具，无数美国公司，包括好莱坞电影公司，都在寻求遵守北京的要求，同时试图躲避美国国内的抵制。

比如去年的好莱坞电影《壮志凌云：特立独行》预告片中，观众注意到演员的飞行夹克上，台湾和日本的国旗被取下，这显然是为了安抚中国投资者腾讯。但在美国受到批评后，腾讯放弃了对这部电影的投资，之后，在最终版本中又恢复有台湾和日本国旗的镜头。

本周三，美国国防部更新了与电影制片厂合作的规则，禁止向计划遵守或可能遵守中国政府审查要求，以便在中国发行电影的导演提供任何协助。也就是说：如果你是一名电影制片人并且你需要五角大楼的帮助，从现在开始你必须保证你不会让中国首先审查你的电影。

据《政治》杂志获得的一份新的国防部文件，希望美国军方帮助其项目的电影制片人现在必须承诺，他们不会让北京修改这些电影。在新规定中，美国国防部有关部门还将权衡与制作无关的人士提供的任何“可验证的信息”，这些信息表明该电影可能符合审查制度的要求。一旦国防部批准某个项目的合作，该机构就会指派一名官员与电影制片人合作。从现在起，制作公司必须“以书面形式通知该人此类审查要求，包括此类要求的条款，以及该项目是否已遵守或可能遵守此类审查要求。”

美国德州共和党参议员特德·克鲁兹表示他对新规则感到满意说：“中国共产党在宣传和审查方面花费了数十亿美元，”“多年来，好莱坞通过审查电影来帮助他们，以便它们可以在中国放映，同时仍然与美国政府合作开发这些完全相同的电影。”

“这项新的指导方针将迫使电影公司选择其中之一，我谨慎乐观地认为他们会做出正确的选择并拒绝中国的敲诈。”

文章还披露：克鲁兹在2023 财年国防政策法案的审理期间发挥了影响力，在一次发言时他批评说：“当特立独行者害怕中国共产党时，这对世界意味着什么？”

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