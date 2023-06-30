荷兰限制芯片设备出口：中国愤怒

荷兰/中国/芯片制造

荷兰政府周五宣布对部分半导体设备出口实施新限制，推动了以美国为首的遏制高科技零部件向中国供应的举措，但遭到北京方面的愤怒抨击。中国在周五的声明中还呼吁荷兰“立即纠正错误行为”。

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荷兰政府周五宣布对部分半导体设备出口实施新限制，荷兰贸易部长利耶·施赖内马赫 (Liesje Schreinemacher) 表示：“我们采取这一步骤是为了国家安全。”他说，此类设备可能具有军事用途。受到影响的公司和产品型号数量非常有限。荷兰的限制令并没有提及针对中国，但中国驻荷兰大使馆批称此举是“滥用出口管制措施”，违反了贸易规则。

荷兰公司阿斯麦(ASML.AS)是计算机芯片制造商的主要设备供应商，该公司表示，预计新规则不会对公司业务产生重大影响，并且不会改变其财务指引。该规定预计将于 9 月 1 日生效，要求生产先进芯片制造设备的公司在出口前必须获得许可证。公告中还附有一份技术文件，详细说明了哪些设备需要许可证。

该清单是美国与两个拥有强大芯片设备产业的盟友即荷兰和日本达成的一项高层协议的结果，该协议旨在加强限制，路透社说，因为华盛顿试图限制北京制造自己的芯片的能力。

欧洲最大的科技公司 ASML 重申了 3 月份的一份声明，表示公司第二先进的“DUV”光刻系统模型的顶部部分需要许可证，该系统用于帮助打印芯片电路。它将 2000 系列命名为“及后续”型号。

ASML最先进的“EUV”机器从未运往中国。

截至格林威治标准时间 1140，ASML 股价下跌 1.7%，至 657.40 欧元，而规模较小的竞争对手 ASM International (ASMI.AS)下跌 0.8%，至 381.10 欧元。

路透社没有提及股市波动是否与限制令有关。

美国10月以国家安全为由，对泛林集团和应用材料公司等美国公司向中国出口美国芯片制造工具实施出口限制，并游说其他拥有主要供应商的国家也采取类似措施。

中国谴责此举。这是两国之间紧张关系加剧的一部分，紧张关系涉及从5G设备和所谓的间谍气球到台湾关系等各个方面。

路透社周四报道称，美国可能会在下个月出台额外的规定，这可能会影响其他稍旧型号的 ASML 机器。美国可以直接监管ASML，因为该公司产品包含美国技术。

中国在周五的声明中呼吁荷兰“立即纠正错误行为”，并表示以国家安全名义实施的限制实际上是贸易限制，将损害荷兰和中国企业的利益。

根据瓦森纳协议（Wassenaar Arrangement）的国际协议，ASML 被限制在未经许可的情况下销售 EUV 机器。欧盟国家拥有共同的贸易政策，通常使用瓦森纳安排来确定哪些出口因安全原因受到限制。荷兰的新清单随后可能会被其他欧洲国家采用或添加到欧盟清单中，尽管很少有欧洲公司出口高端芯片制造设备。德国制造商为 ASML 提供重要零部件，包括通快 (Trumpf) 制造的激光器和蔡司 (Zeiss) 制造的镜头等。

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