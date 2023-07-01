中国更苛严反间谍法今天生效

中国/反间谍法

新版反间谍法周六在中国生效，法新社警告，该法为中国当局提供了更大的余地来对付中国认为对中国国家安全的威胁。

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一部中国更激进的反间谍法开始生效。然而，分析家和法律专家对这些新法提出质疑，因为中国在这一领域的立法相对模糊，可以有多种解释。

根据新的反间谍法律，未经授权获取"与中国国家安全和利益有关的文件、数据、材料和物品"现在可以被视为间谍行为。中国强调，世界上其他地方已经存在类似的法律，中国有权"维护中国的国家安全"，同时中国又保证法治将得到尊重。

据法新社说，这项新法律生效的时候，外国公司正在屏息等待庐山面目。今年早些时候，在美国审计公司明思集团和战略咨询公司贝恩公司的中国办事处进行的搜查和审讯在该行业引起了一小波恐慌。

耶鲁大学法学院蔡元培中国中心的研究员Jeremy Daum告诉法新社，该法对国家安全有"广泛的定义"，并将适用于社会各阶层和所有部门。他预测说，特别是这将对"与外国人和外国组织有联系的中国公民产生阻吓作用"。

企业方面则担心更严格的控制。

据美中贸易全国委员会（USCBC）主席克雷格-艾伦（Craig Allen）称，这些反间谍法的变化"引起了对某些常规商业活动的合理关注，因为这些活动现在可能被视为间谍活动"。他担心说，"讨论商业秘密、数据共享、市场研究、雇用程序和收集商业信息都可能属于该反间谍法的范围"，特别是由于该法没有"具体说明哪些类型的数据、文件和材料与中国国家安全有关"。

除了与中国关系紧张的美国之外，外国政府并没有公开表达他们对本国公民因中国新的反间谍法引发的担忧。但美国国务院副发言人维丹特-帕特尔警告说，中国新的反间谍法"将大大扩大北京认为是间谍活动的范围"。

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