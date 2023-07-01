中越边境贩卖越南女性又驱活跃

中国/越南/贩卖女性

在中越交界小城发生的翻车事故等迹象表明此前因疫情限制和边境围栏而暂停的贩卖越南女性活动死灰复燃。许多被卖女性，包括未成年人，被迫嫁给中国男性。

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据华尔街日报今天报道称，新冠疫情以及中国在南部边境竖起的令人望而生畏的围栏使得将越南女孩和妇女贩卖到中国的活动几乎停了下来。以往这些被贩卖的女性中许多人被迫嫁给中国男人。如今，此类贩卖活动出现死灰复燃的迹象。

上个月，一辆挤满14人的七座SUV在中越交界的中国小城靖西翻下悬崖，造成11人死亡。越南媒体称，遇难者都是越南人。据人权组织，这些女性可能是被贩卖到了中国。靖西当地政府表示，正将此案作为一起涉嫌偷越国边境事件进行调查。

今年2月，越南南部沿海地区薄寮省的警方称捣毁了一个从事贩卖16岁以下越南女孩的犯罪团伙。据越南公安部，这些女孩被“欺骗并贩卖到”中国。该部称，这些女孩还未成年就被卖到中国为人妻。

人权观察人士和非营利组织表示，包括这些事件在内的一些迹象表明，将妇女和女孩贩卖到中国的活动再度抬头。中国农村地区的男女比例失调，成百上千万的男性找不到老婆。

据该报，在中国，去年一段铁链女被锁棚屋的视频短片在网上热传后，人们对贩卖新娘的问题更加关注。这名妇女在20多年前被先后卖给两名中国男子为妻。在这一事件引起网民强烈不满之后，官方宣布了一项全国性的行动，以追踪和解救被强行卖作人妻的女性。

中国的性别比例失衡源自于根深蒂固的重男轻女文化传统，这意味着在长达数十年的独生子女政策下，女婴更常成为堕胎的目标。2020年的人口普查数据显示，20-40岁年龄段的中国人当中，男性比女性多1,750万人。他们很难娶上媳妇并延续家族香火，被称为“光棍”，其中很多生活在中国农村地区。

中国官员已表示要严惩拐卖人口犯罪。最高人民检察院检察长张军今年3月对人大代表称，已协同公安机关以专项行动深挖历史积案。

但在“铁链女”丈夫获刑后，官员们去年开展的打击拐卖妇女专项行动似乎失去了动力。近几个月来，官方几乎没有关于反拐工作的任何言论。

与越南芒街市接壤的中国南方城市东兴市的警方表示，他们已将在中国解救的越南妇女移交给越南警方。中越两国警员在今年5月的一次会议上承诺共同解决人口贩卖问题。人权观察的罗柏森说，中国政府主要依靠非营利组织来开展解救妇女和帮助她们在越南重新定居的工作。

据华尔街日报称，导致这种人口贩卖活动回潮的一个因素是，较年轻的越南人普遍认为，在中国摆脱新冠疫情影响的情况下，中国的生活水平比越南好得多，这种观念使得许多越南女性很容易被虚假的工作机会诱惑。

多年来，越南一直在苦苦应对年轻人失业率高的问题。许多越南年轻人不知道的是，在中国经济从疫情影响中复苏的步伐放缓之际，中国年轻人也在为找工作发愁。

不过，环太平洋基金会(Pacific Links Foundation)会长兼兼联合创始人Deep Vuong说，人贩子说的都是疫情后的中国如何繁荣、工作机会如何多。环太平洋基金会是一个非营利组织，一直致力于帮助被拐卖的越南女性。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%87%8D%E5%BC%80%E8%BE%B9%E5%A2%83%E4%B9%8B%E9%99%85-%E8%B4%A9%E5%8D%96%E8%B6%8A%E5%8D%97%E5%A5%B3%E6%80%A7%E6%B4%BB%E5%8A%A8%E5%86%8D%E5%BA%A6%E6%8A%AC%E5%A4%B4-46b66476

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