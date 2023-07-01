中国/北京/人口/出生率

中国首都北京市老龄化程度加深，60岁及以上常住人口达465.1万，增幅5年来最高，占比21.3%，比全国平均多1.5个百分点；抚养系数也持续上升，每2名户籍劳动力抚养1名老年人。

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据中央社今天引述中国官方的北京日报网消息说，北京市相关部门日前公布“2022年北京市老龄事业发展概况”指出，2022年全市老年人口总量持续增加，占总人口比重不断上升，老龄化程度进一步加深。

统计显示，北京市60岁及以上常住人口达465.1万人，占总人口的21.3%，比2021年增加23.5万人，增幅5.3%，是近5年增量最多、增长幅度最大的一年，高于同期常住总人口增幅；百岁老年人口计1629人，比2021年增加212人。

此外，北京老年抚养系数也持续上升，为近10年增幅最大。2022年老年抚养系数为51.1%，比2021年增加3.8个百分点，意味北京市每2名户籍劳动力抚养著1名老年人。

老龄化危机加深的同时，中国婴儿出生率连年下降。消息指中国出生率从2021年的每千人7.52人，降至2022年的每千人6.77人，为历史新低。

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