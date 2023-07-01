普京脱手抛售人民币 遭指补刀

俄罗斯/中国/人民币

中国经济惨状，连中国人民大学教授刘晓光都出面吐槽，当前经济面临的“5个20％”，青年失业率、工业利润年减幅度全超过20%，人民币持续贬值，6月30日在岸人民币兑美元汇率贬破7.27，离岸跌破7.28关卡，连满手人民币的俄罗斯也加入抛售行列，传出已经丢出等值45亿美元的人民币，换成美元或欧元。与此同时，俄罗斯总统普京也被发现狂抛人民币。

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据自由时报今天引述消息报道称，中国经济惨，人民币走贬，俄罗斯补刀抛售。据消息人士说，作为防止人民币贬值过快和过大的官方措施的一部分，人行本周设定了强于预期的中间价指导利率，中国国有银行被发现在在岸和离岸市场，多次抛售美元阻贬，这表明北京当局对人民币加速贬值，越来越感到不安。

消息称，俄罗斯加入抛售行列，但平时的是人民币。根据统计，过去一年中，普京已经抛售价值45亿美元的人民币，俄罗斯持有的人民币储备已经减少3分之1，这是俄罗斯近年来所进行最大规模人民币抛售行动。

该报称，此前，俄罗斯央行就发表报告示警，直言人民币不能自由兑换，且缺乏对冲工具，以人民币进行贸易结算存在风险。而俄罗斯侵略乌克兰战争爆发后，中俄贸易升温，普京满手人民币，除了向中国买东西外，别无他用，因此俄央行今年持续抛售人民币，买进美元、欧元。

该报引述财经网红小翠也调侃，这波贬值可能受到人民币国际化“反噬”，例如中俄货币互换协议，俄罗斯随时拿着人民币到香港换美元，如果观察最近卢布与美元汇率变动，发现卢布算坚挺，人民币却一泄千里，“不知道是不是俄罗斯在香港狂卖人民币换美元，又用美元维持卢布汇率稳定？”

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