欧美政要企总纷纷拜访北京 日本低调

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美国国务卿布林肯实现访华，中美两国已开始通过对话稳定关系。伴随美国拜登政府的动向，美欧经济界和欧洲主要国家的首脑已经开始陆续前往中国“拜访”。原因是中国作为巨大市场和主要制造基地的吸引力并未褪色。但日企低调没有跟进。

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据日本经济新闻报道称，美欧经济界密集访华，日企低调。

美国微软联合创始人比尔·盖茨6月16日在北京与中国国家主席习近平举行了会谈。他在博客上透露这是4年来首次访华。再看产能的4成(75万辆)由上海工厂承担的美国纯电动汽车（EV）厂商特斯拉。5月底，该公司首席执行官(CEO)埃隆·马斯克3年来首次访问了中国。

美国最大银行摩根大通的CEO杰米·戴蒙5月底访问了上海，他表示不会停止对中国市场的投入。

美国苹果CEO蒂姆·库克、美国半导体厂商高通CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙、英特尔CEO帕特·基辛格等人也已陆续访华。

据美国商务部统计，2022年中美货物贸易总额比上年增加约5%，达到约6900亿美元。

欧洲企业也不甘落后。欧洲国家首脑的高层营销也很积极。法国总统马克龙4月率领空中客车的首脑等企业界人士访华，受到中方的隆重接待。另外，德国总理朔尔茨也带领企业代表团于去年秋季访问中国。6月20日，中国总理李强率领的访问团访问德国，讨论了经济合作问题。

日本经济新闻称，中国政府的最高领导层和部长级官员先后与到访的美国经济界人士见面等，强调了欢迎的态度。在疫情后经济复苏缓慢的背景下，中国对于美国主导的对华包围网日益产生危机感。要打破包围网、保持稳定增长，离不开外资的投资和技术。

但日本企业显得消极。从公开首脑访问消息的日本企业来看，除了由会长东原敏昭与社长兼CEO克里斯托夫·韦伯出席3月在北京汇聚全球企业经营者的论坛的日立制作所和武田药品工业之外，仅限于日产汽车等。

实际上，日本的电机企业和商社等有更多的企业高层实际到访当地，但日本企业的中国法人高管坦言：“除了面临日本国内反弹的风险之外，中国方面也建议最好低调行事”。

安斯泰来制药的中国当地法人的日籍高管被扣的问题尚未找到解决头绪。围绕半导体领域和东京电力福岛第一核电站的核处理排海问题，中日两国的对立仍在持续。

日本经济新闻称，从日本首相访华来看，自2019年时任首相安倍晋三之后一直未实现。日本首相岸田文雄6月18日曾表示“将考虑访华”。

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