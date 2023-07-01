美国中情局长伯恩斯曾在六月秘访乌克兰

美国/乌克兰战争

美国中情局局长伯恩斯曾在六月份到访乌克兰，与乌克兰总统泽连斯基和该国情报官员进行了会谈。美国一名政府官员周五向法新社确认了相关消息。

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另据率先披露伯恩斯秘访乌克兰消息的《华盛顿邮报》报道：在伯恩斯访问期间，乌克兰领导人介绍了收复俄罗斯军队占领的大片领土并在年底前展开停火谈判的计划。

不愿披露姓名的美国政府官员表示：自俄罗斯发动入侵行动一年多来，伯恩斯一直定期前往乌克兰访问。今次基辅之行是在6月24日俄罗斯准军事组织“瓦格纳事件”发生之前展开的，因此此一事件不涉及双方讨论的话题。

法新社报道指出：美国试图表明：华盛顿与“瓦格纳事件”没有任何关系。美国大多数主流媒体周五报道说：伯恩斯在这次叛乱后曾致电俄罗斯对外情报局(SVR)负责人纳雷什金（Sergueï Narychkine），确认美国没有参与其中。

乌克兰武装部队总司令扎卢日尼（Valery Zaloujny）在《华盛顿邮报》周五发表的一次采访中表示：由于缺乏包括战斗机在内的武器装备，乌克兰的反攻行动受到限制。

6月27日星期二，美国宣布提供5亿美元新的军援 ，包括装甲车和用于防空系统的导弹，以支持乌克兰的反攻行动。

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