香港/回归中国26周年

香港今天庆祝主权从英国回归中国26周年.香港领导人今天警告，香港必须防范 "从事软性抵抗的破坏性力量"。据法新社当地报道称，街道上很平静，警察说他们没有收到任何游行的申请。据当地媒体报道，6000多名警察被部署在香港各地以维持秩序。没有消息报告香港今天要大肆庆祝。

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香港特首李家超今天总结报告称，香港局势现在基本稳定，但仍然是反对中国崛起的国家的破坏目标。

李家超没有点名哪些国家反对中国崛起，破坏香港。

李家超警告香港内部说，"也有从事软抵抗的破坏性力量，隐藏在香港内部。"

据法新社说，这位前香港安全主管补充说。"这就是为什么我们必须保持警惕，自己要主动保护国家安全。"

英国在1997年将前殖民地香港主权移交给中国，让位给一个被称为"一国两制 "的50年治理模式，该模式旨在保证香港基本自由和一定程度的自治自主权。在2019年之前，7月1日是一个展示香港相对于中国大陆所享有的自由的机会，成千上万的居民在庆祝活动的同时进行游行，表达他们的政治和社会要求。

但这种游行和所有集会一样，在过去两年中被香港警方禁止，但官方的理由是健康和安全。

据政府的批评者称，北京在2019年的抗议活动后于2020年实施的国家安全法使承诺的50年不变的自由失效。

自该法生效以来，许多反对派人士一直在监狱领刑或流亡。

五名活动人士告诉法新社，当局已经 "提醒 "他们不要在7月1日或周年纪念日之前举行示威活动。

据李家超在讲话中还说，香港金融中心的经济因新冠病毒疫情大流行病期间的严格限制而受到影响，目前已经进入"恢复正常的快车道"。

李家超负责香港对2019年抗议活动的安全对策，他在北京的支持下，在没有竞选对手的情况下，于2022年7月1日宣誓成为香港特区领导人。李家超说，他预计2023年香港国内生产总值将增长 "约3.5至5.5%"。

近三年来，中国特别行政区（SAR）一直遵守北京的"清零"政策，代价是家庭分离、旅游停滞和企业受到打击。然而，香港也遭受了世界上最糟糕的新冠病毒死亡率之一，主要原因是由于香港居民的低疫苗接种率。

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