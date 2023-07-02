中国游客在马赛遇袭 总领馆呼吁保障中国公民及其财产安全

社会治安

中法 – 路透社北京消息，中国游客在法国遇袭，驻马赛总领馆第一时间联系了警局和酒店，多名游客皮肤划伤出血。7月1日，中国驻法国大使馆、中国驻马赛总领馆等联合发布提请，请旅法中国公民密切关注法国社会安全形势，避免前往游行示威及暴力冲突区域，并采取切实措施加强个人、车辆、住所和商铺安全防范。

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另据《南方都市报》报道，6月29日晚，一辆载有41名中国游客以及一名导游和一名外籍司机的大巴车在巴黎马赛遭到抗议者袭击。网传视频显示，挡风玻璃多处受损裂成雪花状，车身两侧玻璃被砸碎，多名游客皮肤划伤出血。

29日22点40分许，驻马赛总领馆领事部主任何帅接到车上游客电话，称大巴车遭到袭击，现请求总领馆协助。“我马上加了他的微信，让他发定位过来，随后致电警局，对方表示非常重视，立即派人前往现场，并与我保持沟通。”何帅同时与游客保持联系，得知有暴徒试图砸开后门冲入车内，被车上几名男性制止。另外车上有人受伤，他询问了酒店地址，并致电酒店前台做好相应医疗准备，“过了一会儿，游客告诉我情况好转，准备先开车回酒店。”

何帅告诉南方网记者，游客平安入住酒店后，反馈有几位游客受轻微皮外伤，选择自行处理伤口，没有前往医院。车上人员没有财产损失，主要是大巴车受到了损毁。

第二天，驻马赛总领馆与该旅游团领队取得联系，领队称刚去警局做完笔录，游客希望提前结束行程回国。何帅表示，“最新消息是他们已经离开法国，抵达瑞士日内瓦，届时将从瑞士回国。”

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