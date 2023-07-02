中国游客车在法国骚乱起源地遇袭 中国投诉法国

法国/中国/楠泰尔/纳赫尔之死

因本周二法国巴黎南泰尔一名17岁青少年纳赫尔在交通检查期间被一名法国警察杀害引发的抗议活动已进入第五天，但有降温趋势。一辆载有中国游客的大巴大前天在当地遭到袭击，据报有人轻伤。中国驻法外交机构向法国投诉。未知是否进入司法程序。

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中国游客在骚乱中受伤，中国向法国投诉。据路透社今天引述中国驻马赛总领事馆今天发布的一项公告称，一辆载有中国旅游团的巴士在南部城市马赛被砸碎车窗并导致轻伤。公告说，中国驻马赛总领馆已向法国投诉。

中国总领馆正式投诉要求法方确保中国公民及他们的财产安全。

据中国官方电视台中央电视台报道，自警察枪杀一名北非裔青少年以来，法国各城市最近几天发生了暴力事件，这辆中国游客的巴士于周四遭到骚乱者袭击。

据中国驻马赛领事办公室公告称，中国游客已离开法国。据中国领事办公室公告呼吁说，鉴于连日来法国各地发生的骚乱，在法国或前往法国的中国公民应“加强防范”，“更加警惕和谨慎”。

周六，法国各地的骚乱似乎没有那么激烈，在这名少年的葬礼后，数万名警察被部署在全国各地的城市，尽管巴黎市中心存在一些紧张局势，尼斯、斯特拉斯堡和马赛也发生了零星冲突，骚乱暴力程度有所减弱。

该消息没有提及载有中国游客的大客车是星期四什么时候在南泰尔遭遇袭击的，消息也没有提及中国游客大客车是否遭有目的袭击，或是途径抗议地段被砸玻璃，伤及车内中国游客。消息没有提供中国游客巴士为何没有被告知避开骚乱地区的信息。

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